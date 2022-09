Diễn biến mới vụ thanh niên mua thẻ không trả tiền

Ngày 17/9, ông Nguyễn Đăng Thành - Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận, công an xã phối hợp các đơn vị chức năng đã bắt giữ thành công Cao Xuân Hoàng (SN 1990, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An). Hoàng là người mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại của người đàn ông bán tạp hóa ở Hưng Lộc nhưng không trả tiền mà bỏ chạy.

Ông Lê Quang Huy lao ra đường đuổi theo người khách mua 2 triệu đồng tiền thẻ cào không trả tiền (Hình ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào tối 16/9, trên mạng xã hội lan truyền video với nội dung nam thanh niên đến ki ốt bán tạp hóa của ông Lê Quang Huy (SN 1960, trú xã Hưng Lộc) mua 4 thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, người này sau đó không thanh toán tiền mà cầm thẻ cào bỏ chạy.

Hình ảnh người chủ quán tạp hóa đã luống tuổi hốt hoảng lao ra đuổi theo vị khách quỵt tiền nhưng không thành khiến nhiều người dùng mạng xã hội thương cảm.