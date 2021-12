Diễn biến mới vụ bà nội mất tích, hai cháu tử vong dưới hồ

Your browser does not support the audio element.

Thông báo số 945/TB-CSHS ngày 14/12 của Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, bà Vừ Thị Sáng (sinh năm 1964, dân tộc Mông, trú xã Đắk Nang) là bà nội của 2 cháu bé - được xác định là đối tượng có liên quan đến vụ án. Từ thời điểm phát hiện sự việc, bà Sáng không có mặt tại nhà và đến nay vẫn chưa biết tung tích.

Theo thông tin ban đầu, năm 2016, vợ chồng bà Sáng từ Lào Cai vào Đắk Nông sống cùng 2 người con trai tại thôn Thú Lợi, xã Đắk Nang.