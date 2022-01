Diễn biến mới vụ 3 năm đi đòi tiền bảo hiểm ô tô bị mất trộm

Your browser does not support the audio element.

Mới đây, anh Đỗ Thế Quang (SN 1980, ở Hà Nội) đã có đơn gửi Chánh án TAND Cấp cao và Viện trưởng VKSND cùng cấp, đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới giữa anh và công ty bảo hiểm.

Trong đó, bị đơn là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không (VNI); người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không Thủ đô (VNI Thủ đô).

Theo anh Quang, phiên tòa phúc thẩm kết thúc với kết luận, quyết định trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ việc, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.