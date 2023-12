Diễn biến mới nhất vụ NSƯT Đỗ Kỷ trượt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới nhất từ cục Nghệ thuật biểu diễn, hồ sơ xét duyệt NSND của ông để lại do có đơn thư, không phải do ý kiến của Bộ công an như thông tin trước đó.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí chiều 1/12, NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, ông vừa nhận được văn bản mới nhất từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) về việc ông trượt xét duyệt danh hiệu NSND. Thông báo ghi rõ: "Hồ sơ này Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tạm để lại do cá nhân có đơn thư, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân" lần thứ 10". NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới nhất của Cục nghệ thuật biểu diễn, do đó, hồ sơ xét duyệt của ông bị dừng lại do có đơn thư (Ảnh: Toàn Vũ). NSƯT Đỗ Kỷ nói: "Văn bản này chưa trả lời các câu hỏi của tôi trong gửi các cơ quan chức năng và Bộ VH-TT&DL ngày 24/11. Tôi vẫn chờ đợi một văn bản trả lời cụ thể, minh bạch hơn". Trước đó, ông nhận được thông báo dừng xét tặng danh hiệu NSND lần thứ 10. Lý do là hồ sơ xét duyệt danh hiệu NSND có đơn thư và ý kiến của Bộ Công an. Ngày 24/11, ông đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng để làm rõ các thắc mắc của mình. Trả lời phóng viên Dân trí, bà Nghiêm Thị Thanh Nguyệt, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ VH-TT&DL từng cho biết, trong quá trình xét duyệt danh hiệu NSND, NSƯT Đỗ Kỷ bị gửi đơn khiếu nại nhưng các đơn vị liên quan đã giải quyết một cách minh bạch, đúng quy trình, theo quy định của Chính phủ đã ban hành. "Đơn thư đã được xử lý ở Hội đồng cấp Bộ, trước khi trình lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hồ sơ của NSƯT Đỗ Kỷ đủ điều kiện xét duyệt NSND nên Hội đồng cấp Bộ đã gửi lên Ban, nhưng khi lên Ban thì hồ sơ bị tạm dừng. Việc xử lý vụ việc trong nhiều tháng nên không có gì ngỡ ngàng, bất ngờ gì với nghệ sĩ cả", bà Nguyệt thông tin. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Trị cũng cho biết, ông là một trong những thành viên ngồi ghế Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10 vừa qua. Ông khẳng định, các thành viên trong Hội đồng làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và độc lập. Hội đồng xét duyệt theo số phiếu, ai đủ điều kiện thì được duyệt hồ sơ gửi lên cấp cao hơn. "Đợt đó, chúng tôi đánh giá hồ sơ của Đỗ Kỷ là tốt, không có vấn đề gì. Hồ sơ sau khi thống nhất được duyệt ở Hội đồng Nhà nước, được gửi lên Cổng thông tin điện tử của Bộ VH-T&DL để lấy ý kiến công chúng, xem có đơn thư khiếu nại gì không. Sau đó, mới lên Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Việc nghệ sĩ có kiến nghị, thắc mắc, cần gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ", NSND Quốc Trị nói.