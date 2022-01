Điện Biên điều chỉnh hệ số giá đất năm 2022

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở tại các huyện, thị xã, thành phố hệ số điều chỉnh giá đất k=1,1 so với bảng giá đất được UBND tỉnh ban hành. Tại quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 và k=1,0 so với bảng giá đất điều chỉnh, bổ xung được UBND tỉnh ban hành . Tại quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 đối với đất nông nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố hệ số điều chỉnh giá đất k=1,0 so với bảng giá đất hiện hành do UBND tỉnh quy định.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND, ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Điện Biên, quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.