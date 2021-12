Diễn biến dịch phức tạp, Hưng Yên tạm dừng hoạt động cưới hỏi

Your browser does not support the audio element.

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản số 3134 ngày 7/12, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng ký về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 8/12, tạm dừng các hoạt động cưới, hỏi. Đám hiếu, đám giỗ và các sự kiện gia đình chỉ được tổ chức nội bộ và số lượng không quá 20 người; không đón, tiếp người về vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế.