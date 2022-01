Diễn biến dịch Covid-19 ở Hà Nội năm 2022 được dự báo thế nào?

Your browser does not support the audio element.

Trong năm 2021, "làn sóng" dịch Covid-19 thứ 4 ập đến, với sự thống trị của biến chủng Delta khiến công tác phòng, chống dịch của Hà Nội gặp nhiều vất vả, khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của người dân, Hà Nội vẫn giữ được thế chủ động, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Ở giai đoạn "thích ứng linh hoạt", dù thành phố liên tục "lập đỉnh" với số ca mắc tăng cao, thường xuyên ghi nhận gần 2.000 ca F0 mỗi ngày nhưng tỷ lệ tử vong ở mức rất thấp.

Thời điểm trước khi bước sang năm mới 2022, PV Dân trí có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Đắc Phu - Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam về diễn biến dịch bệnh thời gian tới và cách ứng phó.

Không quyết liệt hơn thì dịch bệnh rất dễ bùng phát sau Tết

- Là Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, ông dự báo như thế nào về xu hướng, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Âm lịch sắp tới và cả trong năm 2022?

Tôi cho rằng diễn biến dịch trên địa bàn thành phố trong dịp Tết Âm lịch sắp tới và trong nửa đầu năm 2022 sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Sự phức tạp nằm ở chỗ, diễn biến dịch sẽ phụ thuộc cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan.