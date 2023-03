Diễn biến bất ngờ vụ 'biệt phủ đẹp nhất Cà Mau'

Nói về lý do xây dựng công trình không phép, ông T cho hay do không am hiểu pháp luật nên đã dẫn đến vụ việc đáng tiếc này. Ông cũng khẳng định sẽ chấp hành mọi hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo của UBND TP Cà Mau, cho biết đang trình phương án cưỡng chế đến các ngành chức năng và xem xét xử lý trách nhiệm cán bộ liên quan dẫn đến sai phạm trên.

Vân Du