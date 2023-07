Diện áo thun thanh lịch như MC Khánh Vy

Thêm một ý tưởng diện áo thun đen chuẩn thanh lịch dành cho các nàng, đó là kết hợp với quần âu màu be. Set trang phục này có sự tinh tế và hài hòa về màu sắc. Ngoài ra, outfit còn nổi bật nhờ chiếc áo len quàng vai.

Chỉ với món phụ kiện nhỏ là một chiếc khăn họa tiết, Khánh Vy đã giúp set áo thun đen + quần jeans trở nên nữ tính, yêu kiều hơn hẳn. Đôi giày sneaker là mảnh ghép hợp lý của set đồ năng động. Một điểm đặc biệt trong cách phối đồ của Khánh Vy là cô nàng luôn sơ vin. Nhờ vậy, phong cách thêm tinh tế và tôn dáng tối ưu.

Áo thun trắng và quần be là công thức nàng nào cũng có thể mặc đẹp. Cách mix đồ này ghi điểm ở sự nữ tính và thanh lịch. Bên cạnh đó, tông màu trắng và be giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, các nàng càng có thêm lý do để áp dụng. Để giữ nguyên nét trang nhã của bộ đồ thì thay vì chọn túi xách màu nổi, Khánh Vy đã tô điểm chiếc túi lưới màu đen trang nhã.