Điện ảnh Việt khát phim trăm tỷ

Phim kinh dị Việt chưa tạo được dấu ấn so với phim cùng thể loại trong khu vực



Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, nhà phê bình phim Việt Văn phân tích: “Thời điểm ra rạp không hợp lý khiến doanh thu nhiều bộ phim không được như ý muốn. Có thể kể đến phim Maika-Cô bé đến từ hành tinh khác ra rạp cùng thời điểm với phim Doraemon: Nobita và cuộc chiến vũ trụ tí hon 2021 của Nhật Bản, nên không thể cạnh tranh được. Còn phim 578: Phát đạn của kẻ điên (đạo diễn Lương Đình Dũng) không thuận lợi, dàn diễn viên không hút khách, việc quảng cáo chưa mạnh khiến doanh thu của phim không được tốt”. Thực tế đạo diễn và nhà sản xuất sớm rút 578 khỏi rạp chiếu sau hai tuần trụ rạp.

Trái ngược với sự ảm đạm của phim nội địa, điện ảnh Hollywood, Hàn Quốc liên tục ra mắt các bộ phim có doanh thu khủng. Điển hình là phim Điều ước cuối của tù nhân 2037 đã trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam, khi đạt 20 tỷ đồng sau 9 ngày ra rạp. Hạ cánh khẩn cấp cũng đang là bom tấn Hàn càn quét rạp Việt hiện nay. Hollywood cũng có nhiều phim trăm tỷ như Minions: The Rise of Gru (Sự trỗi dậy của Gru, 1/7) hiện đạt doanh thu 195 tỷ đồng, Thor: Tình yêu và sấm sét (1/7) doanh thu gần 119 tỷ đồng, Doctor Stranger in the multiverse of madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn)… cũng có doanh thu 200 tỷ đồng (theo số liệu của Box Office Vietnam).

Phim Việt khó cán mốc trăm tỷ