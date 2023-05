Điện ảnh Nga tham gia Telefilm Việt Nam 2023 tại TP Hồ Chí Minh

Năm ngoái, Telefilm Vietnam 2022 tập trung hơn vào vào các ý tưởng, format chương trình đặc sắc, nhằm mang lại những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo cho các nhà làm phim, nhà sản xuất, các đài truyền hình để tối ưu sản phẩm của hiện tại, đáp ứng thị hiếu và thói quen mới của khán giả sau 2 năm gián đoạn.

Telefilm Vietnam khởi động trở lại đã nhanh chóng được chào đón và nhận được sự hưởng ứng các đơn vị trong nước và quốc tế đến từ các quốc gia và vũng lãnh thổ gồm Mỹ, Đức, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Hong Kong, Việt Nam...

Các đơn vị tham dự thường niên Vietnam Telefilm như Kocca, Mainichi Broadcasting System, Inc., Media Quiz International Holdings Ltd, China Huace Film&TV Co., Ltd., Zoland Distribution, GMA Network Inc... sẽ giới thiệu những bộ phim điện ảnh và truyền hình mới nhất với nội dung hấp dẫn và công nghệ đỉnh cao, các chương trình đặc sắc đang và sẽ được trình chiếu trong khu vực và trên thế giới./.

Duy Trinh (TTXVN/Vietnam+)