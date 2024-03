Điểm trừ trong MV đang gây bão của Sơn Tùng M-TP

Hai năm qua, Sơn Tùng đã ấp ủ giấc mơ lớn. Anh liên tiếp phát hành các sản phẩm được viết bằng tiếng Anh, là There’s No One At All và Making My Way, với tham vọng đưa âm nhạc của mình vượt “biên giới”, tiếp cận nhiều khán giả quốc tế hơn.

Dù vậy, kế hoạch của Sơn Tùng đã thất bại vì những lý do khác nhau.

There’s No One At All được đầu tư MV công phu, có tiềm năng cao để tiến xa, nhưng bị gỡ khỏi YouTube vì sự cố. Making My Way thì không gặp sự cố nào, nhưng Sơn Tùng đầu tư hời hợt, khiến sản phẩm không đi đến cái kết trọn vẹn.

Sau 2 bước lùi liên tiếp, vị thế của Sơn Tùng ở nhạc Việt lung lay. Tùng vẫn là ca sĩ có sức hút lớn nhất làng nhạc Việt nhưng ở góc độ chuyên môn, anh bị đe dọa. Thành tích nhạc số của nam ca sĩ đang kém nhiều đồng nghiệp. Một loạt nghệ sĩ trẻ đã có cho mình một album gây tiếng vang lớn. Còn Sơn Tùng vẫn ấp ủ kế hoạch làm album nhưng chưa rõ khi nào thành hình.

Sơn Tùng tái xuất thị trường với một ca khúc tiếng Việt và đưa Hải Tú - bạn gái tin đồn của nam ca sĩ - vào MV là một nước đi đầy toan tính. Ngay lúc này, Sơn Tùng không thể tiếp tục đánh cược. Anh cần quay đầu, tạo nên một sản phẩm trước hết để phục vụ thị hiếu khán giả Việt, qua đó xây vững vị thế.



Khán giả thức "đợi" Sơn Tùng M-TP tung MV lúc 0h ngày 8/3.

Bản sắc của Sơn Tùng