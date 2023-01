Điểm trừ của camera trên iPhone 14 Pro

Tác giả Christine Romero của Digital Trends cho biết Smart HDR của iPhone 14 Pro không hiệu quả. Ảnh: Digital Trends.



Hàng năm, Apple đều quảng cáo iPhone có hệ thống camera xuất sắc nhờ phần cứng ấn tượng. Tiếp nối điều này, bộ đôi iPhone 14 Pro có những cải tiến mới nhất, bao gồm camera chính 48 MP với công nghệ tạo pixel (4 pixel nhỏ để tạo thành một pixel lớn), ống kính tele 3x cùng chế độ chụp ban đêm nhanh hơn.

Tuy vậy, theo chia sẻ từ tác giả Christine Romero của Digital Trends, kể từ dòng sản phẩm iPhone 13, ảnh chụp từ smartphone của Apple đều có chất lượng không tốt (trừ khi chuyển sang định dạng ProRaw). Các bức ảnh chụp ra không được đẹp như trên những dòng iPhone cũ hơn hay nhiều smartphone Android khác.

Điều này đến từ việc Apple đã thay đổi thuật toán chụp ảnh và tự động xử lý hậu kỳ sau khi người dùng bấm chụp. Do đó, nó đã vô tình làm hỏng các bức hình của người dùng khi không theo đúng ý họ.

Không thông minh như tuyên bố

Để chụp ảnh, các cảm biến sẽ thu nhận ánh sáng và độ chi tiết để tạo ra những bức hình. Tuy nhiên, do điện thoại thông minh nhỏ gọn hơn nhiều so với máy ảnh truyền thống nên khả năng làm việc của cảm biến sẽ bị hạn chế. Đó là lý do tại sao Apple cùng nhiều nhà sản xuất điện thoại thông minh khác chọn cách tối ưu phần mềm để cải thiện chất lượng hình ảnh.