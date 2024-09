Điểm tin Kinh doanh 9/9: Giá vàng: Vàng miếng giảm sâu

- Giá vàng: Vàng miếng giảm sâu

Giá vàng chiều ngày 8/9, trên thị trường thế giới chốt tuần giảm dưới mốc 2.500 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm nửa triệu đồng/lượng theo thị trường thế giới.

Đứng phiên hôm 8/9, tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC đi ngang so với phiên trước đó. Vàng nhẫn có phiên tăng giá so với phiên trước. Cụ thể, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng quanh mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua - bán ở quanh mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 77,45 – 78,65 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 77,45 – 78,6 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,15 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ ngày 5-9 đến nay, qua 1 tuần, giá vàng miếng SJC đã có phiên giảm mạnh mất 500.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức giảm giá trong tuần qua của vàng SJC.

Giá vàng nhẫn chốt tuần chỉ giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và đi ngang tại Tập đoàn Doji so với chốt tuần trước. Thị trường vàng trong nước tuần này được dự báo sẽ đi theo xu hướng của thế giới.

- 22 cổ đông sở hữu trên 1% tại TPBank

Cổ đông tổ chức đang sở hữu nhiều cổ phần TPBank nhất là CTCP FPT với 149 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 6,7% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, có tổng cộng 13 cổ đông tổ chức và 9 cổ đông cá nhân đang sở hữu tổng cộng 70,74% vốn điều lệ ngân hàng.