Điểm tin kinh doanh 9/6: Giá vàng đồng loạt ‘bất động’ sau nhiều phiên lao dốc

Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 630 USD/tấn, không thay đổi nhiều so với tuần trước do nhu cầu ổn định. Một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết một số thị trường như Philippines, Brazil và châu Phi có quan tâm đến gạo Thái Lan, nhưng chưa có thỏa thuận lớn nào có thể ảnh hưởng đến giá cả.

Các quan chức cho biết, sản lượng gạo vụ Hè của Bangladesh có thể vượt mức 20,7 triệu tấn của năm 2023, do nông dân tăng diện tích canh tác. Vụ lúa Hè thường đóng góp hơn 50% trong sản lượng gạo khoảng 37 triệu tấn của Bangladesh.

- Tỷ giá: Đồng USD thế giới bật tăng sát ngưỡng 105 điểm

Sáng 8/6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24.241 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 104,93 điểm – tăng 0,8% so với giao dịch ngày 7/6.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23.400 – 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 đến 25.450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD –25.450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ hiện ở mức: 25.079 VND/Euro – 27.718 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 8/6 tiếp tục giảm tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25.183 VND/USD và bán ra là 25.453 VND/USD giữ nguyên ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên giao dịch trước đó. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.450 VND/USD.

Đồng USD tăng vọt vào phiên giao dịch hôm 8/6 để giành chiến thắng hàng tuần, khi báo cáo việc làm tốt hơn đã hạ nhiệt đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng 9.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng 8/6 tăng mạnh ở cả 2 chiều mua -bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.650 – 25.750 VND/USD tăng 43 VND ở chiều mua và 73 VND ở chiều bán so với phiên giao dịch ngày 7/6.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 104,93 điểm – tăng 0,8% so với giao dịch ngày 7/6.