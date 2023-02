Điểm tin kinh doanh 9/2: Giá USD 'chợ đen' giảm, thấp hơn ngân hàng

Trên thị trường tự do, giá USD hôm 8/2 được giao dịch phổ biến quanh mức 23.520-23.620 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 70 đồng/USD ở chiều bán ra so với hôm trước đó.

So với mức đỉnh 25.500 đồng/USD (giá bán) đạt được vào hôm 1/11/2022, giá USD trên thị trường tự do hiện đã giảm 1.880 đồng ở chiều bán ra.

Có thể thấy, giá USD chợ đen ở chiều bán ra hiện đã thấp hơn khá nhiều so với các ngân hàng thương mại, trong khi 3 tháng trước luôn duy trì mức cao hơn tới 700 - 800 đồng/USD.

- Dự báo hàng không Việt Nam sẽ hồi phục hoàn toàn vào cuối năm 2023

Theo dự báo của IATA thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm nay. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam sẽ đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa.

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) vừa có dự báo về thị trường hàng không toàn cầu. Theo đó, sản lượng luân chuyển hành khách quốc tế năm 2023 dự kiến bằng 80% so năm 2019 và nội địa đạt khoảng 95% so năm 2019.

Đối với Việt Nam, hết năm 2022, thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019. Thị trường quốc tế dần hồi phục và dự báo sẽ đạt mức 2019 vào cuối năm 2023.

Theo dự báo, thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2023. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 sẽ đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022. So với cùng thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019), tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa.

Cụ thể với vận chuyển nội địa, dự báo đạt 45,5 triệu khách, tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019. Đối với hàng hóa, dự báo tăng 230 nghìn tấn, tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019.