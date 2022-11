Điểm tin kinh doanh 9/11: Tiêu thụ 12 tấn vàng trong một quí, Việt Nam lập đỉnh mới

Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vừa công bố báo cáo cho thấy nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu trong quí 3-2022 đã đạt 1.181 tấn, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nhu cầu tiêu thụ vàng ở Việt Nam đạt 12 tấn, chủ yếu là vàng thỏi và xu vàng đạt 8,5 tấn, số còn lại là vàng trang sức.

Trên toàn cầu, các hoạt động đầu tư vàng giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái, các quỹ cũng bán tới gần 280 tấn vàng từ đầu năm do các nhà đầu tư vào quỹ đầu tư vàng trở nên thận trọng hơn khi lãi suất và đồng đô la Mỹ tăng cao. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam trong quí 2 và quí 3 lại liên tiếp lập đỉnh nhu cầu mua vàng thỏi, cho thấy khi chứng khoán biến động và bất động sản có nguy cơ suy thoái sâu, thì vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, xu hướng chung nhiều nhà đầu tư cá nhân ở châu Á vẫn ưu ái vàng để bảo toàn giá trị tài sản trong bối cảnh lạm phát và sự bất ổn địa chính trị, khiến tổng cầu bán lẻ trong quí 3 đã tăng 36% với gần 400 tấn vàng.

- Ngân hàng tăng mạnh giá mua vào USD

Phiên giao dịch sáng 8/11, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.642 - 24.872 đồng/USD, tăng 75 đồng/USD ở chiều mua vào. Diễn biến này cho thấy ngân hàng thương mại đang nâng mạnh giá mua vào USD.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 8/11, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.688 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.870 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.642 - 24.872 đồng/USD, tăng 75 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 6 đồng/USD ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức 24.609 – 24.872 đồng/USD, giảm 2 đồng/USD ở chiều mua vào và giảm 3 đồng/USD ở chiều bán ra.