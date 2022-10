Điểm tin kinh doanh 9/10: Ngân hàng TMCP Sài Gòn cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích của khách hàng và đối tác

- Ngân hàng TMCP Sài Gòn cam kết bảo đảm quyền lợi và lợi ích của khách hàng và đối tác

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, SCB đã có phương án tăng cường lượng quỹ tiền mặt ở tất cả các điểm giao dịch; tăng lượng tiền gửi tại NHNN để đảm bảo việc thanh toán, chuyển khoản từ SCB sang các ngân hàng khác.

Hiện nay, lượng khách hàng đến rất đông, nhiều khách hàng rút khoản tiền lớn nhưng không báo trước. Vì vậy, SCB triển khai giải pháp tăng cường nhân sự và đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương, an ninh dân phòng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch của ngân hàng. SCB cũng thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo cụ thể đến NHNN Việt Nam chi nhánh TPHCM và các Sở, ngành liên quan. Đến thời điểm này, SCB đảm bảo giữ vững ổn định mọi hoạt động