Điểm tin kinh doanh 8/8: WGC: Kinh tế đi xuống khiến nhu cầu vàng ở Việt Nam giảm 9%

"Giá cổ phiếu AGM tăng trần 10 phiên liên tiếp đến nay là do cung cầu trên thị trường chứng khoán, các quyết định giao dịch của nhà đầu tư đối với cổ phiếu AGM nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Công ty không có sự tác động nào đến giá giao dịch của cổ phiếu AGM trên thị trường chứng khoán", AGM khẳng định.

Theo AGM, hiện nay thị trường lúa gạo thế giới và Việt Nam vẫn đang tiếp tục biến động tăng giá do tác động từ cuộc xung đột Nga-Ukraina và ảnh hưởng của tình trạng thời tiết El Nino.

CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (Angimex, HoSE: AGM) vừa có giải trình về việc giá cổ phiếu tăng trần 11 phiên liên tiếp từ 24/7 đến 7/8 để lên 12.650 đồng/cp trong phiên hôm nay, tức tăng 107%.

Sau 6 tuần tăng liên tiếp, kết thúc tuần giao dịch vừa qua, giá dầu đã ở mức cao nhất trong vòng 4 tháng. Đây là chuỗi tăng theo tuần dài nhất kể từ cuối năm 2021.

Lực mua trên thị trường dầu bị thúc đẩy bởi lo ngại thâm hụt nguồn cung nửa cuối năm do động thái can thiệp mới từ các nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, Saudi Arabia và Nga. Cụ thể, giá dầu WTI đóng cửa tuần với mức tăng 2,78% lên mức 82,82 USD/thùng, giá dầu Brent tăng 2,17% lên mức 86,24 USD/thùng.

Nguyên nhân chính đẩy giá dầu tăng cao là do quyết định gia hạn việc cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng dầu/ngày vào tháng 9 của Saudi Arabia trong cuộc họp các Bộ trưởng thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+).

Saudi Arabia đồng thời cũng cho biết thêm rằng kế hoạch có thể sẽ được gia hạn hoặc giảm sâu hơn. Như vậy, sản lượng của Saudi Arabia dự kiến ​​sẽ vào khoảng 9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021.

- Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh

Tính từ giữa tháng 7 đến nay, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD đã phục hồi hơn 3%, leo lên vùng 102,22 điểm. Ở thị trường trong nước, tỷ giá tuần qua đang leo thang...

Trong tuần từ 31/7 - 4/8, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng qua các phiên. Chốt ngày 4/8, tỷ giá trung tâm ở mức 23.825 VND/USD, tăng mạnh 81 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.400 VND/USD. Tỷ giá bán giao ngay phiên cuối tuần ở mức 24.966 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá.

Tỷ giá liên ngân hàng tiếp tục giao dịch tăng – giảm đan xen qua các phiên. Chốt phiên 4/8, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 23.725 VND/USD, tăng tiếp 40 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng tăng mạnh trong tuần qua. Chốt phiên 4/8, tỷ giá tự do tăng 100 đồng ở chiều mua vào và 80 đồng ở chiều bán ra so với phiên cuối tuần trước đó, giao dịch tại 23.730 VND/USD và 23.780 VND/USD.