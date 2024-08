Điểm tin Kinh doanh 8/8: Giá vàng: Vàng thế giới tiếp đà giảm

Ước tính lợi nhuận Q3 có thể giảm so với quý II khi: (1) sản xuất thép tại Trung Quốc tăng trở lại 28% so với tháng 1 khiến giá thép khu vực giảm 10% trong quý II khi sản lượng sản xuất tại nước này tiếp tục tăng trở lại trong bối cảnh thừa cung nội địa và nhiều nước gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại thép, và (2) quý III thường là mùa thấp điểm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ điều chỉnh nhẹ biên lợi nhuận gộp dự phóng 20 bps do kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ có sự hồi phục vào quý IV và đà giảm giá nguyên vật liệu 9,6% so với quý trước vẫn sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận.

HPG sẽ chịu áp lực lớn từ thị trường EU khi: (1) EC gia hạn biện pháp phòng vệ tới tháng 6/2026 và áp dụng hạn ngạch 15%, tương đương sản lượng xuất khẩu không thể vượt quá 555.000 tấn/năm (giảm 52,3%), và (2) Thép HRC Việt Nam có rủi ro nhận thêm thuế chống bán phá giá khoảng 20% trong năm 2025.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những rủi ro trên sẽ được giảm thiểu do HPG có thể giảm bớt tỷ trọng doanh thu xuất khẩu khi sản lượng tiêu thụ vẫn có thể giữ đà tăng trong quý IV năm nay. Ngoài ra, việc biện pháp chống bán phá giá đối với thép HRC Ấn Độ và Trung Quốc có thể thông qua sớm nhất vào đầu năm sau cùng với việc giai đoạn 1 của Dung Quất II đi vào hoạt động cũng sẽ tạo điều kiện để HPG nâng tỷ trọng thị trường nội địa.

DSC hạ định giá HPG từ 38.700 đồng/CP xuống 32.000 đồng/CP phản ánh: (1) sản lượng thép của Trung Quốc tăng trở lại làm giá thép giảm 10% trong quý vừa rồi, gây áp lực lên giá thép trong khu vực, (2) Ước tính sản lượng xuất khẩu HRC sang EU có thể giảm 52,3% khi EC quyết định gia hạn biện pháp phòng vệ với sản phẩm thép, và (3) Rủi ro nhận thuế chống bán phá giá 20% sản phẩm HRC xuất khẩu sang Châu Âu. Theo đó, chúng tôi khuyến nghị điểm mua HPG tại vùng giá 26.000-27.000 đồng/CP.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DCM

CTCK DSC

Kết quả kinh doanh quý II/2024 của DCM bứt phá rõ rệt hơn khi doanh thu đạt 3.863 tỷ đồng (tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái) với lợi nhuận sau thuế tăng 82% tại 598 tỷ đồng, lần lượt đạt 56% và 156% kế hoạch cơ bản 2024 nhờ giá xuất khẩu Ure bình quân hồi phục cùng sự hỗ trợ từ tăng trưởng doanh thu NPK nội địa 50%.

Chúng tôi nâng định giá DCM từ 43.000 đồng/CP lên 44.000 đồng/CP do nhận thấy (1) Mặc dù khó bứt phá mạnh mẽ, kịch bản xấu nhất giá bán sẽ chỉ đi ngang chứ khó giảm sâu và (2) Hoạt động tăng thị phần phân NPK của công ty đang diễn ra tốt hơn dự kiến và có thể bù trừ cho rủi ro sức tiêu thụ biến động của mảng Ure.

Theo đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư mở mua tại vùng giá 35.500- 36.500 đồng/CP, tương đương mức P/B 1,6x-1,7x lần.

- Co.opmart, Co.opXtra dành nhiều ưu đãi cho khách hàng thành viên

Chương trình “Lễ hội dinh dưỡng – năng lượng tựu trường” tiếp tục diễn ra tại 800 điểm bán thuộc Liên Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, Co.opOnline đến hết 14/8.

Tuần cuối của chương trình dành những ưu đãi đậm cho khách hàng thành viên với hơn 100 sản phẩm được bán theo cấp độ thẻ với tiêu chí hạng càng cao giảm càng sâu. Khách hàng vàng/bạch kim có thể tiết kiệm đến gần 300.000 đ khi tham gia chương trình.

Saigon Co.op là nhà phân phối tiên phong trên thị trường xây dựng chương trình Khách hàng thân thiết, qua đó, khách hàng được chăm sóc chu đáo bằng những chính sách giá dành riêng; được Co.opmart, Co.opXtra gửi tặng những món quà ý nghĩa dịp lễ tết, sinh nhật; tích thêm điểm thưởng để tăng chiết khấu hàng năm … Được xây dựng ngay từ ngày khai trương Co.opmart đầu tiên vào năm 1996, chương trình ngày càng thu hút khách hàng đăng ký tham gia và nay đã đạt 4.000.000 thành viên.