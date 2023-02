Điểm tin kinh doanh 8/2: Giá vàng có xu hướng tăng nhẹ

VinFast cho hay Ngân hàng U.S. Bank (NYSE: USB) là đối tác ưu tiên cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn tại Mỹ, dành cho khách hàng thuê xe điện VinFast qua U.S. Bank tại Mỹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) cho thấy, doanh thu đạt hơn 30.588 tỷ đồng, giảm 15% so với quý IV/2021. Lợi nhuận sau thuế của Thế giới Di động trong quý IV/2022 đạt 619 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ. Luỹ kế cả năm 2022, MWG đạt doanh thu 134.722 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 16%, chỉ đạt 4.100 tỷ đồng. So với kế hoạch 2022, Thế giới Di Động chỉ thực hiện được 95% mục tiêu doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận.

Xét về cơ cấu doanh thu cả năm 2022, chuỗi Điện máy Xanh đóng góp tới 51,7% tổng doanh thu của Thế giới Di động. Trong khi đó, chuỗi Thế giới Di động (gồm cả TopZone) và chuỗi Bách Hoá Xanh lần lượt đóng góp 26% và 20,3% tổng doanh thu của công ty. Doanh thu từ bán hàng online chiếm 14% tổng doanh thu của Thế giới Di động - mức cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính của Thế giới Di động cho biết, chuỗi Bách Hóa Xanh, nhà thuốc An Khang, Thế giới di động tại Campuchia liên tục thua lỗ. Đối với Bách Hóa Xanh, các khoản lỗ của chuỗi này tăng liên tục trong giai đoạn 2016 - 2020, giảm xuống 966 tỷ vào năm 2021 nhưng tăng vọt lên 2.744 tỷ vào năm 2022. Tổng lỗ từ khi thành lập của Bách Hóa Xanh đến nay đã gần 7.200 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác trong báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 của Thế giới Di động là quy mô nhân sự của công ty đã bị thu hẹp, còn 73.202 nhân viên. Điều này đồng nghĩa chỉ trong vòng 3 tháng, Thế giới Di động đã cắt giảm hơn 7.000 nhân viên, tương đương 4%.

- Vietnam Airlines nối lại 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc

Vietnam Airlines vừa cho biết sẽ nối lại 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ tháng 3 và tháng 4-2023. Như vậy, hãng sẽ khôi phục được 9/10 đường bay tới Trung Quốc so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

Cụ thể, từ tháng 3-2023, Vietnam Airlines sẽ nối lại đường bay giữa Hà Nội và Bắc Kinh với tần suất 3 chuyến bay/tuần. Đồng thời, hãng tăng tần suất các chuyến bay kết nối Hà Nội, TPHCM với Quảng Châu và Thượng Hải. Mỗi đường bay này sẽ được Vietnam Airlines tăng từ 1 đến 2 chuyến/tuần hiện tại lên 4 chuyến bay/tuần.

Từ tháng 4-2023, Vietnam Airlines sẽ mở lại 4 đường bay gồm: giữa Đà Nẵng và Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô; giữa Hà Nội và Thành Đô, với tần suất 2 chuyến bay/tuần trên mỗi đường bay.