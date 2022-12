Điểm tin kinh doanh 8/12: Giá USD ở ngân hàng và chợ đen 'rủ nhau' giảm

- Giá vàng miếng giảm mạnh, mất mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng hôm 7/12 giảm khá mạnh, mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ.

Mở cửa thị trường hôm 7/12, giá vàng miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên so với kết phiên hôm qua. Trong khi đó, sáng nay, giá vàng miếng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và tăng 100 nghìn đồng/lượng ở chiều bán; giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM đứng yên so với chốt phiên hôm qua.

Đầu giờ chiều, giá vàng miếng của SJC giảm 250 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng, mất mốc 67 triệu đồng/lượng. Tương tự, vào đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với buổi sáng; còn giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM giữ nguyên so với buổi sáng.

Tới cuối buổi chiều, giá vàng miếng của SJC đứng yên. Giá vàng miếng của Doji tại Hà Nội giảm thêm 50 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều. Trong khi giá vàng miếng của Doji tại TP.HCM không đổi.

- FLC lại bị cưỡng chế gần 1,6 tỷ đồng tiền thuế

Theo thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 7/12, CTCP Tập đoàn FLC cho biết đã nhận quyết định cưỡng chế thuế của Chi cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh.