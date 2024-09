Điểm tin Kinh doanh 7/9: Giá vàng: Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Co.opmart Phạm Thế Hiển có tổng vốn đầu tư, trang thiết bị và hàng hóa gần 40 tỷ đồng, kinh doanh 20.000 mặt hàng nhu yếu phẩm bao gồm các ngành hàng: thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến nấu chín, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm, thời trang may mặc, gia dụng, đồ chơi trẻ em … Co.opmart Phạm Thế Hiển có diện tích kinh doanh gần 2.500 m2, trong đó khu tự chọn với diện tích tinh gọn gần 1.000 m2 so với các siêu thị trong cùng hệ thống. Co.opmart Phạm Thế Hiển cũng có mặt đồng thời trên nền tảng trực tuyến như Co.opOnline, Facebook, Zalo, các ứng dụng công nghệ... để khách hàng có thể liên hệ và mua hàng nhanh chóng.

Co.opmart Phạm Thế Hiển nhanh chóng triển khai những dịch vụ dành riêng cho cư dân tại Green River và các văn phòng, chung cư lân cận như: bán đá viên; giao bình nước uống 19 lít miễn phí đến từng căn hộ với đơn hàng chỉ từ 1 bình; nới rộng biên độ hoạt động trong ngày: mở cửa sớm để phục vụ bữa ăn sáng cho học sinh, sinh viên, dân công sở; đóng cửa muộn để cư dân kịp mua sắm sau khi tan làm.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op chia sẻ “Co.opmart Phạm Thế Hiển được Saigon Co.op phát triển theo mô hình Co.opmart tinh gọn cả về diện tích lẫn ngành hàng kinh doanh, mang lại những trải nghiệm mua sắm thuận tiện, thân thiện cho khách hàng. Cùng với hệ thống Co.opmart trên cả nước, Co.opmart Phạm Thế Hiển sẽ là điểm phân phối hàng bình ổn giá, hàng Việt Nam chất lượng cao, giúp người dân có thêm một nơi tham quan và mua sắm hàng hóa phong phú, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng với giá cả phải chăng”.

- Thaco Agri của tỷ phú Trần Bá Dương nợ hơn 42.500 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 6/2024, Thaco Agri ghi nhận hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng vọt từ 2,2 lên 2,9, tương ứng nợ phải trả tăng tới 40% so với kỳ trước.

Mới đây, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) đã công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính nửa đầu năm 2024. Theo đó, công ty ghi nhận hơn 6,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24% so với kỳ báo cáo trước.

Đây là tín hiệu đáng mừng của Thaco Agri bởi trước đó công ty đã có giai đoạn liên tiếp chìm trong thua lỗ từ 2021-2022.

Lợi nhuận tăng trưởng góp phần giúp vốn chủ sở hữu của công ty tăng 6% lên 14.600 tỷ đồng tại ngày 30/6/2024.

Ngoài ra, tính đến cuối tháng 6/2024, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2,9 lần, tăng so với tỉ lệ 2,2 ghi nhận vào kỳ trước đó. Điều này tương đương với tổng nợ phải trả của công ty tăng 40% lên 42.511 tỷ đồng.

- 8 tháng 2024: Gần 11,4 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 11,4 triệu lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2019.

Số liệu Tổng cục Thống kê cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2024 đạt 1,43 triệu lượt, tăng 24,5% so với tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đạt gần 11,4 triệu lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 1,0% so với cùng kỳ năm 2019.

Về quy mô thị trường, hai thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam với hơn 3 triệu lượt (chiếm 26,4%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ hai, đạt trên 2,4 triệu lượt (chiếm 21,4%).

Các vị trí tiếp theo là Đài Loan - Trung Quốc (xếp thứ 3, với 850 nghìn lượt), Mỹ (xếp thứ 4, với 529 nghìn lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5, với 461 nghìn lượt). Trong Top 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Úc (315 nghìn lượt), Malaysia (313 nghìn lượt), Ấn Độ (312 nghìn lượt), Campuchia (295 nghìn lượt), Thái Lan (274 nghìn lượt).

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2024 tăng 24% so với tháng trước, cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường du lịch quốc tế khi chuẩn bị bước vào mùa cao điểm cuối năm. Kết quả này có đóng góp quan trọng đến từ tăng trưởng của các thị trường lớn như Nhật Bản (81,1%), Hàn Quốc (36,2%), Trung Quốc (23,2%); ở châu Âu là Anh (35,1%), Pháp (54,9%), Nga (36,3%), Tây Ban Nha (171,7%), Ý (289,1%).

Tính chung 8 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2023. Hầu hết các thị trường đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó có các thị trường lớn khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (157,7%), Hàn Quốc (32,4%), Nhật Bản (32,0%), Đài Loan - Trung Quốc (70,6%).

Đáng chú ý, thị trường khách Hàn Quốc tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19 (tương đương 210 nghìn lượt khách). Các thị trường Đông Nam Á đạt tăng trưởng tốt như Indonesia (100%), Philippines (59,4%), Malaysia (7,0%), Campuchia (15,1%), Singapore (5,4%). Chỉ có thị trường Thái Lan giảm 14,7%.