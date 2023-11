Điểm tin kinh doanh 7/11: Thực hư tin đồn người dân sẽ không được giao dịch vàng miếng SJC

Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tháng 10/2023 không có nhiều biến động so với tháng trước. Sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch bình quân đạt 264.970 hợp đồng/phiên, tăng nhẹ 3,57% so với tháng 9/2023, giá trị giao dịch (theo danh nghĩa hợp đồng) bình quân đạt 29.572 tỷ đồng/phiên, giảm 4,6% so với tháng trước.

Ông Jamie Dimon, Chủ tịch JP Morgan - Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, cũng bình luận sự kết hợp giữa cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas và xung đột ở Ukraine là “khá đáng sợ và khó lường”.

“Những gì đang diễn ra trên mặt trận địa chính trị hiện nay là điều quan trọng nhất định hình tương lai của thế giới - tự do, dân chủ, lương thực, năng lượng, nhập cư”, ông cho hay.

Những bình luận trên được đưa ra 3 tuần sau khi ông Dimon đưa ra nhận xét mang tính chất tương tự. Ông Dimon là một trong những nhà kinh tế nổi tiếng nhất thế giới. Tháng trước, ông cảnh báo rằng đây là thời điểm nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ. Xung đột leo thang có thể tác động sâu rộng đến giá năng lượng, chi phí lương thực, thương mại quốc tế và quan hệ ngoại giao.

Một trong những lý do khiến cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas được coi là mối đe dọa kinh tế toàn cầu là do thế giới phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ của khu vực Trung Đông, vốn chiếm 1/3 thị trường. Các nhà kinh tế lo ngại rằng giá dầu tăng đột biến có thể gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu.

Một cơ quan xếp hạng tín dụng hàng đầu cảnh báo nền kinh tế toàn cầu cũng có nguy cơ hứng chịu cú sốc lạm phát mới do cuộc chiến giữa Israel và Hamas, trong bối cảnh giá dầu có khả năng tăng mạnh.

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi hơn 1.340 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý III/2023. Lũy kế 3 quý đầu năm 2023, VNX lãi sau thuế gần 1.343 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu của VNX trong 9 tháng là 1.370 tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch năm đã báo cáo Bộ Tài chính. Tổng chi phí bằng gần 33% so với kế hoạch tài chính. Tổng lợi nhuận sau thuế là gần 1,343 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm.

Doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con của VNX là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022, đạt 138% so với kế hoạch năm, do thị trường cổ phiếu thanh khoản tích cực. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt gần 63% so với kế hoạch năm.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu của VNX là 44,92%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) là 44,77%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) là 38,84%.