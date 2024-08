Điểm tin Kinh doanh 6/8: Giá vàng: Neo sát mức 80 triệu đồng/lượng

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 138.500 tỷ đồng, đạt 9,3% so với dự toán, bằng 101,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 1,02 triệu tỷ đồng, bằng 68,6% so với dự toán, bằng 114,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 10,4% so với dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2023; thu nội địa ước đạt 133.700 tỷ đồng, bằng 9,3% so với dự toán, bằng 100,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 34.377 tỷ đồng, bằng 74,7% so với dự toán, bằng 97,3% so với cùng kỳ; Thu nội địa ước đạt 985.325 tỷ đồng, bằng 68,4% so với dự toán, bằng 115,7% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 762.442 tỷ đồng, bằng 70,3% so với dự toán, bằng 111,2% so với cùng kỳ.

Có 14/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá, trong đó một số khoản thu lớn như: Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân; Phí - lệ phí; Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước; Thu từ hoạt động xổ số.

Nổi bật là số thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 72,1% dự toán, tăng 15,1% so cùng kỳ, chủ yếu do tăng thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (tăng khoảng 65%) và thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán (tăng khoảng 32,6%).

- Lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm liên tục tăng trong thời gian gần đây do nhu cầu vốn cải thiện, trong khi đó nguồn vốn huy động của ngân hàng tăng thấp hơn tín dụng.

Từ đầu tháng 8/2024, nhiều ngân hàng đã tiến hành tăng lãi suất. Cụ thể, tại Sacombank ở kỳ hạn ngắn, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm lên 2,8%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,4 điểm phần trăm lên 3,2%/năm... Với kỳ hạn dài từ 12 tháng, ngân hàng này tăng thêm 0,2 điểm phần trăm lên 4,9%/năm. Lãi suất cao nhất tại Sacombank hiện là 5,2%/năm khi khách hàng gửi kỳ hạn từ 36 tháng.

Tương tự, trong biểu lãi suất mới nhất áp dụng từ đầu tháng 8, Agribank tăng lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng lãi suất lên 1,7%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng là 2%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với trước đó.

Đây là lần đầu tiên ngân hàng thương mại quốc doanh này tăng lãi suất trong nhiều tháng qua. Agribank là ngân hàng tiếp theo trong nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh tăng lãi suất tiền gửi.

Công ty Chứng khoán MB (MBS) thống kê, trong tháng 7 có tổng cộng 16 ngân hàng, bao gồm 4 ngân hàng thương mại quy mô lớn là MB, VPBank, Sacombank và BIDV điều chỉnh lãi suất huy động với mức tăng từ 0,1- 0,7%. Một số ngân hàng cho biết, điều chỉnh nhích lên lãi suất huy động nhằm chuẩn bị nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng thường tăng cao vào giai đoạn cuối năm.

Hiện lãi suất huy động ở một vài ngân hàng đã vượt mốc 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trở lên. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố thúc đẩy lãi suất gửi tiết kiệm đi lên là do tín dụng đang tăng nhanh gấp 3 lần so với tốc độ huy động vốn.