Điểm tin kinh doanh 6/6: Giá vàng: Tiếp đà giảm sâu

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản cả nước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 5, xuất khẩu cá ngừ tăng 36% đạt trên 95 triệu USD; trong đó, các sản phẩm cá ngừ đóng hộp tăng 18%, cá ngừ đóng túi tăng đột phá gấp hơn 3,5 lần, cá ngừ loin/phile đông lạnh tăng 25% và cá ngừ nguyên con đông lạnh tăng gấp hơn 7 lần so với tháng 5/2023.

Lũy kế tới hết tháng 5/2024, xuất khẩu cá ngừ đạt gần 397 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.

- Động thái Vinachem khi Tổng Giám đốc Casumina bị bắt

Vinachem cử ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Casumina - làm người đại diện 10% vốn của tập đoàn tại Casumina. Theo đó, ông Thắng được điều chỉnh tăng tỷ lệ % đại diện của Vinachem tại Casumina từ 21% lên 31% vốn.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có quyết định thôi cử người đại diện và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) đại diện phần vốn góp của Vinachem tại Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam (Casumina - mã chứng khoán: CSM).

Cụ thể, ông Phạm Hồng Phú - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CSM - sẽ thôi làm người đại diện 10% vốn của Vinachem tại Casumina.

Người đại diện thay thế là ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Casumina. Ông Thắng được điều chỉnh tăng tỷ lệ % đại diện của Vinachem tại Casumina từ 21% lên 31% vốn.

Vinachem cũng thôi cử người đại diện 10% vốn tại Casumina đối với ông Nguyễn Minh Thiện - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CSM. Thay vào đó, điều chỉnh tăng tỷ lệ % đại diện của Vinachem tại Casumina từ 10% lên 20% vốn đối với ông Đào Văn Đức - thành viên HĐQT Casumina.

Động thái của Vinachem được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với các bị can Bùi Thế Chuyên - nguyên Chủ tịch HĐQT Casumina, Phạm Hồng Phú và Nguyễn Minh Thiện.