Điểm tin kinh doanh 6/3: Vàng nhẫn tăng 'dữ dội', giá USD tự do lên gần 25.700 đồng

Tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn kiện, người yêu cầu bồi thường sẽ nhận được từ 17,50 đến 150 USD.

Vào cuối năm 2017, người ta phát hiện ra rằng Apple đang cố tình làm chậm một số mẫu iPhone cũ, buộc mọi người phải nâng cấp iPhone mới. Tuy nhiên, Apple giải thích rằng vì sức khỏe viên pin giảm sút theo thời gian nên hãng đã triển khai tính năng quản lý năng lượng nhằm ngăn chặn tình trạng tắt máy đột ngột.

Mặc dù vậy, nhiều người dùng đã không hài lòng với lời giải thích trên và cùng nhau đệ đơn kiện Apple. Công ty sau đó đã xin lỗi, phủ nhận mọi hành vi sai trái và quyết định giảm giá thay pin từ 79 USD xuống còn 29 USD.

Theo CBC, những người dùng đã mua iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus chạy iOS 10.2.1 trở lên (dành cho iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus hoặc iPhone SE) và/hoặc iOS 11.2 trở lên (đối với iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus) trước ngày 21 tháng 12 năm 2017 có thể đủ điều kiện để được bồi thường.

- Đề xuất ‘mở cửa’ thử nghiệm 3 lĩnh vực fintech

Dự thảo mới nhất về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng nhắc đến 3 lĩnh vực thử nghiệm mới, gồm Cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng và “ngân hàng mở”.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố về dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (trước đây tên gọi là “Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng”). Dự thảo lần này có một số thay đổi đáng chú ý sau nhiều lần sửa đổi trước đó.

Cụ thể, các giải pháp Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép thử nghiệm đã được thu hẹp lại từ 6 xuống còn 3 giải pháp. NHNN cho rằng, việc rút gọn dựa trên nguồn lực triển khai, ý kiến thẩm định lần 1 của Bộ Tư pháp và trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật có liên quan.