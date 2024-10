Điểm tin Kinh doanh 6/10: Giá vàng 5/10: Vàng nhẫn vẫn cao chót vót

Việt Nam sẽ tăng lãi suất?; Giá USD tăng kỷ lục - Giá vàng 5/10: Vàng nhẫn vẫn cao chót vót Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống trong phiên cuối tuần, còn 2.654,3 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng ít biến động với vàng nhẫn vẫn neo cao trên mốc 83 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống trong phiên cuối tuần, còn 2.654,3 USD/ounce, thấp hơn 8 USD so với sáng hôm 4/10. Bộ Lao động Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo ra thêm 254.000 việc làm trong tháng 9, vượt xa dự báo tăng 150.000 việc làm từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% mặc dù kỳ vọng ổn định ở mức 4,2%. Báo cáo mới góp phần xua tan nỗi lo về thị trường việc làm và có thể khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) duy trì kế hoạch giảm lãi suất một cách từ từ. Trước đó, hôm 1/10, Chủ tịch Fed - Jerome Powell - dự báo khả năng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay, nhưng với mức độ nhỏ hơn, chỉ 0,25% mỗi lần. Điều này khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc cắt giảm mạnh tay đến 0,5% như trong tháng 9. Lãi suất giảm thông thường sẽ tác động đẩy giá vàng gia tăng... Diễn biến giá vàng hôm 5/10 cho thấy vàng nhẫn trong nước ít biến động. Đầu giờ sáng 5/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), đứng im so với kết phiên giao dịch hôm 4/10. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji giữ nguyên giá mua -bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức chốt phiên hôm 4/10 là 82,85-83,6 triệu đồng/lượng. Đầu phiên giao dịch 5/10, giá vàng 9999 của SJC không đổi so với kết phiên giao dịch hôm 4/10, ở mức 84 triệu đồng/lượng (bán ra). - Việt Nam sẽ tăng lãi suất? Ngân hàng Standard Chartered dự báo, Việt Nam sẽ tăng lãi suất trong quý cuối cùng của năm 2024. Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất về Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, tăng trưởng GDP quý III-2024 của Việt Nam được dự báo sẽ đạt 5,1% (mức tăng GDP trong quý II - 2024 đạt 6,9%). Theo các chuyên gia kinh tế Ngân hàng Standard Chartered, trong tháng 9, tăng trưởng doanh số bán lẻ được dự báo đạt 5,2% và tăng trưởng xuất khẩu đạt 6,2% so với cùng kỳ, và xuất khẩu điện tử tiếp tục được cải thiện. Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều tháng thặng dư thương mại trong năm nay và khu vực ngoại thương vẫn tương đối ổn định. Nguồn vốn FDI giải ngân tiếp tục tăng, lạm phát trong xu hướng giảm. Ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered cho biết, tính đến ngày 17-9, tăng trưởng tín dụng đang chậm lại, đạt 7,4% so với cùng kỳ và so với mức trung bình 9% trong giai đoạn tương tự trong thời gian từ 2013 đến 2023. "Ngân hàng Nhà nước có thể tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% trong quý IV trong bối cảnh lạm phát giảm gần đây, và tiền đồng đã tăng giá trong quý III-2024", ông dự báo. - Giá USD tăng kỷ lục Giá vàng giảm vào cuối tuần sau khi báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. Điều này dập tắt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất mạnh từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tháng tới. Trong khi đó, đồng USD đạt mức cao nhất kể từ tháng 8. Trong phiên giao dịch cuối ngày 4/10, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống còn 2.649,69 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.685,42 USD vào tuần trước. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 0,4% xuống còn 2.667,80 USD. Tăng trưởng việc làm tại Mỹ tăng tốc vào tháng 9 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%, tiếp tục làm giảm áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 6-7/11. "Vàng giảm mạnh khi báo cáo bảng lương Mỹ mạnh hơn dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm mạnh dù lượng người lao động không đổi tác động đến giá vàng", Tai Wong - nhà giao dịch vàng tại Mỹ - cho biết. Về tiền tệ, đồng USD tăng lên mức cao nhất trong bảy tuần sau khi có dữ liệu về báo cáo việc làm, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Chỉ số USD - thước đo đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ bao gồm đồng yên và đồng euro - tăng 0,56% lên 102,48. Đồng euro giảm 0,5% xuống còn 1,0976 USD trong khi so với đồng yên Nhật, đồng USD tăng 1,25% lên 148,77. Ngoài ra, các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11 xuống gần 0% từ mức 28% trước khi có dữ liệu bảng lương. - EU sắp áp thuế 45% với xe điện Trung Quốc Liên minh châu Âu (EU) đã bỏ phiếu áp thuế nhập khẩu đến 45% với xe điện Trung Quốc hôm 4/10, tăng nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến thương mại diện rộng. Theo Bloomberg, ngày 4/10, 10 quốc gia thành viên EU đã ủng hộ thuế suất 45% đối với xe điện (EV) nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi Đức và 4 nước khác phản đối và 12 nước bỏ phiếu trắng. Như vậy, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan hành pháp của EU, có thể áp dụng các mức thuế này trong 5 năm. Cuộc bỏ phiếu được thực hiện sau khi một cuộc điều tra kết luận rằng Trung Quốc đã trợ cấp không công bằng cho ngành công nghiệp xe điện nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc phủ nhận cáo buộc và đe dọa áp thuế trả đũa đối với các sản phẩm châu Âu như sữa, rượu brandy, thịt heo và ôtô. - 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 7 đến 11/10 Danh sách 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, các ngày trong tuần từ 7 đến 11/10. * CTCP Điện lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) trả cổ tức bằng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 40:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 27/12/2024, CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 30/10/2024, CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 8.700 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 25/10/2024, CTCP Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền, 2.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 23/10/2024, CTCP Khảo sát và Xây dựng - USCO (UPCoM: USC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 110 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 28/10/2024, CTCP X20 (HNX: X20) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 14/10/2024. * Ngày 11/11/2024, CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/10/2024. * Ngày 31/10/2024, CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: YTC) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 162 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/10/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 11/10/2024.