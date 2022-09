Điểm tin kinh doanh 5/9: Kinh tế Việt Nam phát triển ngoạn mục, dự báo vượt chỉ tiêu tăng trưởng

Kinh tế Việt Nam thời gian qua đã có bước phát triển ngoạn mục, trong tất cả các lĩnh vực. Trong đó, ấn tượng là lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu. Về ngành công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2022 tăng cao, ước tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó chỉ số sản xuất của ngành chế biến chế tạo tăng 16,2%. Tính chung 8 tháng năm 2022, chỉ số IIP tăng 9,4%, trong đó có nhiều ngành công nghiệp trọng điểm tăng trưởng cao.

Hoạt động thương mại và dịch vụ tháng 8/2022 phục hồi ở hầu hết các ngành, đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước và dần lấy lại quy mô so với năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó bán lẻ hàng hóa gấp 1,3 lần (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2019); dịch vụ lưu trú, ăn uống gấp 2,9 lần (tăng 6,7%). Tính chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

- Giá thịt heo nhập rẻ bằng một nửa trong nước

Theo báo cáo về thị trường nông, lâm, thuỷ sản của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tính riêng tháng 7, Việt Nam nhập hơn 10.000 tấn thịt heo tươi ướp lạnh, đông lạnh, trị giá gần 21,6 triệu USD. Lượng nhập khẩu và giá nhập (giá khai báo hải quan) đều giảm so với cùng kỳ 2021, lần lượt là 31,2% và 36,8%. Bình quân mỗi tấn thịt heo đông lạnh nhập khẩu có giá 2.153 USD một tấn, tương đương trên 50.000 đồng mỗi kg.

Lũy kế 7 tháng đầu năm nay, lượng thịt heo được nhập về hơn 55.200 tấn, trị giá hơn 117 triệu USD. Mức này giảm trên 40% về lượng và gần một nửa giá so với cùng kỳ năm ngoái. Các thị trường nhập khẩu thịt chính của Việt Nam là Nga (26,7%), Brazil (37,5%), Đức (15,5%), Canada (10,2%)...

Tại thị trường trong nước, giá bán mỗi kg thịt heo đông lạnh nhập khẩu dao động 60.000-90.000 đồng một kg, tuỳ loại thịt ba rọi, sườn non... Mức giá này đắt gấp rưỡi giá nhập khẩu và thấp hơn một nửa so với giá thịt tươi trong nước. Chẳng hạn, mỗi kg ba rọi heo tại các chợ dao động 130.000-140.000 đồng; sườn thăn 140.000-150.000 đồng; chân giò 150.000 đồng...