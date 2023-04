Điểm tin kinh doanh 5/4: Giá vàng bật tăng dữ dội khiến người mua hoang mang

- Giá vàng hôm 4/4: Bật tăng dữ dội khiến người mua hoang mang

Giá vàng hôm 14/4 trong nước đã lấy lại mốc 67 triệu lượng sau chuỗi ngày giảm sâu.

Giá vàng hôm 14/4 ở thị trường trong nước tăng trở lại theo đà tăng mạnh của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ 30, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra 67,1 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 55,1 triệu đồng/lượng mua vào, 56,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 đồng mỗi lượng.

Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá mua – bán vàng SJC tiếp tục thu hẹp xuống còn 600.000 đồng/lượng, thay vì mức 1 triệu đồng/lượng trước đó, phản ánh nhu cầu thị trường không cao và các doanh nghiệp phải thu hẹp biên độ để kích thích mua bán.

Kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tuần đầu tháng 4 (3/4), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội được niêm yết ở 66,45-67,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng ở chiều mua và 100.000 đồng mỗi lượng ở chiều bán so với thời điểm đóng cửa phiên liền trước. Điều này làm chênh lệch 2 chiều mua và bán giảm từ 700.000 đồng về 600.000 đồng/lượng.

Tới 9h11' hôm ngày 4/4, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.978,5 USD/ounce, tăng 9,4 USD/ounce so với đêm trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1995,2 USD/ounce, tăng 9,1 USD/ounce so với đêm trước đó.