Điểm tin Kinh doanh 5/11: Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, tỷ giá USD nhích tăng

Temu đã có mã số thuế nhưng chưa được cấp phép; Thị trường tài chính toàn cầu “nín thở” trong tuần đầy ắp sự kiện - Giá vàng: Vàng miếng SJC tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng, tỷ giá USD nhích tăng Bất chấp chỉ số DXY có nhịp rơi sâu đầu tuần và rời ngưỡng 104 điểm, tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn nhích lên tương ứng mức tăng của tỷ giá trung tâm. Tỷ giá bán ra tại các ngân hàng đang cao kịch biên độ. Sáng 4/11, giá bán vàng trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước tới SJC và 4 ngân hàng thương mại lớn tiếp tục giảm 500.000 đồng/lượng về còn 89 triệu đồng/lượng, xoá đi toàn bộ nhịp tăng ngày thứ Sáu tuần trước. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng giao dịch mua - bán hiện ở mức 87 - 89 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, SJC và đa số hãng vàng công bố mức thu mua 87 triệu đồng/lượng, cũng tăng tương ứng mức tăng chiều bán ra. Riêng Vàng Mi Hồng (TP.HCM) mua vào với giá 88 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Chung xu hướng với diễn biến vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt giảm, nhưng chủ yếu mức giảm chỉ quanh 200.000 - 300.000 đồng/lượng. Giá thu mua vàng nhẫn hầu hết vẫn đang cao hơn mức thu mua vàng miếng SJC. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng nhẫn bán ra ở mức 88,7 triệu đồng/lượng trong khi giá mua vào tương đối thấp 87 triệu đồng/lượng. Đây cũng là giá mua thấp nhất đối với sản phẩm nhẫn 9999 trên thị trường hiện tại. Đa số các hãng kinh doanh vàng như Tập đoàn DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… thu mua vàng nhẫn quanh mức giá 87,7 - 87,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bán ra vẫn thấp hơn. Chênh lệch giá mua - bán đối với sản phẩm vàng nhẫn thấp hơn nhiều vàng miếng chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng/lượng. Sau tuần trượt sâu từ đỉnh 2.790 USD/ounce, giá vàng thế giới giao dịch giằng co trước thềm cận kề ngày bầu cử Mỹ. Hiện giá vàng giao ngay giao dịch tại 2.738 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York cũng nhích nhẹ lên 2.745 USD/ounce. Mở cửa đầu tuần, chỉ số US Dollar Index (DXY) đã giảm khá mạnh về mốc 103,65 điểm, hiện chỉ còn giao dịch ở mức 103,77 điểm. Ở chiều ngược lại, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng 11 VND/USD trong sáng 4/11, lên 24.253 VND/USD. Từ đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng lên tương ứng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD đang được niêm yết ở mức 25.125 VND/USD (mua vào) và 25.465 VND/USD (bán ra). Tỷ giá bán ra tại nhiều ngân hàng khác cũng đang neo ở mức này, cũng là giới hạn trần cho phép của tỷ giá. - Maxilite từ Dulux kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam bằng chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa Nhãn hàng sơn Maxilite từ Dulux vừa hoàn thành chiến dịch kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam với chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân những người đồng hành bền bỉ cùng thương hiệu như các đại lý, nhà thầu, đội ngũ thợ sơn… Đặc biệt, dự án cộng đồng “Tô Sắc Màu Tương Lai” với mục tiêu sơn sửa và cải tạo cho không gian học tập, vui chơi của các em học sinh tại gần 20 điểm trường trên cả nước đã trở thành tâm điểm “chạm cảm xúc” cho hành trình 30 năm của Maxilite trọn vẹn ý nghĩa. Với Maxilite từ Dulux, 30 năm là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển của thương hiệu trong thị trường sơn trang trí Việt Nam. Chặng đường này được tái hiện sắc nét trong thước phim đồng hành cảm xúc về những Đại lý, Nhà thầu thân thiết và video mang tên “Chuyện Đời Thợ Sơn”. Song song đó, Maxilite từ Dulux cũng triển khai chiến dịch cộng đồng “Tô Sắc Màu Tương Lai” từ tháng 7 – tháng 10/2024. Dự án ra đời với mong muốn sử dụng các sắc sơn tươi sáng để tạo ra không gian học tập, vui chơi tràn đầy cảm hứng, tiếp sức cho các em học sinh Việt Nam đến trường, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Lấy cảm hứng từ Bộ sưu tập “Sắc Màu Yêu Thích Việt Nam”, Maxilite đã tài trợ gần 10.000 lít sơn để sơn sửa hơn 20.000m2 và hoàn thành 10 bức bích họa cho gần 20 ngôi trường tại các khu vực còn nhiều khó khăn trên khắp Việt Nam. - Temu đã có mã số thuế nhưng chưa được cấp phép Trong tháng 10 Temu mới phát sinh doanh thu nộp thuế và sẽ kê khai doanh thu vào kỳ khai thuế quý IV thời hạn nộp là 31-1-2025, nếu được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương cấp phép hoạt động. Tổng cục Thuế cho biết, ngày 4-9, sàn TMĐT Temu đã được công ty chủ sở hữu là Công ty Elementary Innovation Pte. Ltd đăng ký thuế qua Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế. Sau đó, Temu được cấp mã số thuế là: 9000001289. Về thời hạn khai thuế, nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC, sàn Temu sẽ bắt đầu nộp tờ khai từ thời điểm quý III (thời hạn kê khai thuế của tờ khai quý III là 31-10) kê khai cho doanh thu từ thời điểm bắt đầu hoạt động tại Việt Nam. Như vậy, theo quy định, trong tháng 10 mới phát sinh doanh thu nộp thuế và sẽ kê khai doanh thu vào kỳ khai thuế quý IV, thời hạn nộp là 31-1-2025 nếu được cơ quan quản lý nhà nước là Bộ Công Thương cấp phép hoạt động. Tổng cục Thuế khẳng định, theo quy định Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về TMĐT (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 85/2021/NĐ-CP) thì hoạt động kinh doanh sàn TMĐT là hoạt động phải được cấp phép và chịu quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Còn đối với công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số được cơ quan thuế quản lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 80/2021/TT-BTC. Theo đó các nhà quản lý sàn TMĐT có trách nhiệm đăng ký, tự tính, tự khai, tự nộp thuế trực tiếp thông qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế. - VinFast và công đoàn tài xế Durango ký MOU về chuyển đổi xanh giao thông công cộng tại Mexico VinFast và Công đoàn Tài xế và Người lao động Durango tại Mexico đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi xanh giao thông công cộng, bao gồm khả năng mua 3.000 xe điện VF 5 và 300 xe buýt điện để vận hành tại Mexico. Theo Thỏa thuận, hai bên sẽ đàm phán về giao dịch bán xe điện VF 5 và xe buýt điện cho Công đoàn tài xế Durango, thành viên của Liên đoàn Người lao động Mexico (CTM), nhằm phục vụ vận tải hành khách công cộng tại Thành phố Durango, thay thế đội xe xăng hiện hành. Ngoài ra, VinFast cùng công ty V-Green và CTM sẽ hợp tác nghiên cứu, thiết lập, lắp đặt và/hoặc vận hành cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe ô tô điện và xe buýt điện tại Thành phố Durango, xây dựng mạng lưới sạc thuận tiện và phủ khắp nhằm đáp ứng nhu cầu của cả phương tiện giao thông cá nhân và công cộng. Sự hợp tác này sẽ góp phần xanh hóa giao thông, phát triển hệ sinh thái xe điện tại Thành phố Durango và trên toàn Mexico. Việc thay thế đội xe chạy xăng bằng xe điện sẽ giúp giảm đáng kể lượng khí thải CO2, giúp Công đoàn Tài xế Durango tiết kiệm chi phí vận hành, và tạo ra việc làm mới tại địa phương thông qua việc lắp đặt và vận hành hệ thống trạm sạc. - Thị trường tài chính toàn cầu “nín thở” trong tuần đầy ắp sự kiện Thị trường tài chính toàn cầu khởi đầu tuần mới bằng tâm lý thận trọng, với cổ phiếu ở châu Á và đồng đô la (Mỹ) giảm nhẹ trong bối cảnh hàng loạt sự kiện quan trọng sắp diễn ra. Tâm điểm của tuần này sẽ là cuộc đua tổng thống Mỹ, dự kiến sẽ diễn ra rất căng thẳng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng "nín thở" dõi theo những điều chỉnh về chính sách tiền tệ toàn cầu với các quyết định về lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Anh (BoE), Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), hay Ngân hàng Riksbank và Norges Bank. Ủy ban thường trực của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (NPC) của Trung Quốc họp từ ngày 4/11 - 8/11, sẽ được theo dõi chặt chẽ để biết thêm thông tin chi tiết về một loạt các biện pháp kích thích được công bố thời gian gần đây. Giao dịch chứng khoán ở châu Á giảm vào hôm nay khi Nhật Bản nghỉ lễ, nhưng chỉ số rộng nhất của MSCI về cổ phiếu Châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản tăng 0,7%, phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tuần. Hợp đồng tương lai chứng khoán Hoa Kỳ đã mất đà, với hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 0,11%, trong lúc hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 0,14%. Đồng đô la đang ở thế yếu, với đồng euro tăng 0,4% ở mức 1,0877 đô la. Đồng yên tăng 0,7% lên 151,88 yên đổi 1 đô la. Các đơn vị cho biết sự sụt giảm của đồng đô la có thể liên quan đến cuộc thăm dò được đánh giá cao cho thấy ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris bất ngờ dẫn trước 3 điểm ở Iowa, phần lớn là nhờ vào sự ủng hộ của bà đối với các cử tri nữ. Tuy nhiên, Harris và ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn gần như ngang bằng nhau trong các cuộc thăm dò ý kiến trước cuộc bầu cử vào ngày mai (5/11) và phải chờ nhiều ngày để biết tên người đắc cử Tổng thống Mỹ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Các nhà phân tích tin rằng các chính sách của ông Trump về nhập cư, cắt giảm thuế và thuế quan sẽ gây áp lực tăng lên lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng đô la. Giao dịch tiền mặt của Kho bạc Hoa Kỳ đã đóng cửa tại châu Á do kỳ nghỉ lễ Nhật Bản, nhưng hợp đồng tương lai đã tăng 10 tick (thước đo sự chuyển động lên hoặc xuống tối thiểu của giá chứng khoán). Bên cạnh cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, cuộc họp của Ủy ban thường vụ NPC của Trung Quốc cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Cổ phiếu Trung Quốc khởi đầu tích cực vào hôm nay, với chỉ số blue-chip CSI300 tăng 0,2%, trong còn Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,04%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,4%. Theo Reuters, Trung Quốc đang cân nhắc phê duyệt phát hành hơn 10 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,4 nghìn tỷ đô la) nợ bổ sung trong vài năm tới để phục hồi nền kinh tế, với một gói tài chính dự kiến sẽ được thêm vào nếu ông Trump thắng cử. "Xử lý nợ của chính quyền địa phương tốt cho ổn định tài chính, nhưng chủ yếu liên quan đến việc chuyển nợ vào bảng cân đối kế toán của chính quyền trung ương, vì vậy sẽ không có tác động lớn đến nhu cầu. Điều tương tự cũng đúng đối với các đợt bơm vốn theo kế hoạch vào các ngân hàng nhà nước lớn. Do đó, bất kỳ khoản vay bổ sung nào được phê duyệt cho các chính sách này sẽ không mang lại nhiều động lực thúc đẩy tài chính", Leah Fahy, một nhà kinh tế Trung Quốc tại Capital Economics nhận định. Trong số hàng loạt cuộc họp của ngân hàng trung ương tuần này, Fed là tâm điểm chú ý, với thị trường nghiêng về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. "Dựa trên dữ liệu hiện tại, chúng tôi không thấy lý do gì để Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vội vàng cắt giảm lãi suất. Cuộc bầu cử và sự không chắc chắn về lộ trình tài chính trong tương lai cũng ủng hộ các lập luận thận trọng trong việc hiệu chỉnh lại chính sách tiền tệ", các nhà phân tích tại ANZ cho biết. BoE họp vào thứ năm và cũng dự kiến sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, mặc dù quyết định của họ trở nên phức tạp do đợt bán tháo trái phiếu chính phủ. Đồng bảng Anh tăng 0,4% ở mức 1,2971 đô la, nhờ đồng đô la yếu hơn. Đồng tiền này đã giảm 0,3% vào tuần trước. Trong các mặt hàng, giá dầu tăng hơn 1 đô la sau khi OPEC+ tuyên bố vào Chủ Nhật rằng họ sẽ hoãn kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 12 thêm một tháng. Giá dầu Brent tương lai tăng 1,18 đô la một thùng, tương đương 1,61%, lên 74,28 đô la. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Hoa Kỳ cũng tăng 1,18 đô la một thùng, tương đương 1,7%, lên 70,67 đô la. Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 2.737,75 đô la một ounce, mặc dù vẫn còn cách xa mức đỉnh kỷ lục gần đây.