Điểm tin kinh doanh 4/5: Giá vàng: Tăng đột biến, vàng SJC lập đỉnh mới

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 650.000 đồng/lượng so với giá hôm qua), 85,7 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 850.000 đồng/lượng so với giá hôm 2/5). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 73,63 triệu đồng/lượng mua vào, 75,23 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm 2/5), 85,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm 2/5).

Vàng DOJI tại Hà Nội: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 900.000 đồng/lượng so với hôm 2/5), 85,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm 2/5).

Vàng SJC Phú Quý: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua), 85,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm 2/5).

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 83,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm 2/5), 85,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm 2/5).

Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 73,1 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 300.000 đồng/lượng so với hôm qua), 74,85 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 250.000 đồng/lượng so với hôm 2/5).

Như vậy, giá vàng trong nước hôm 3-5 tăng cao ở các thương hiệu vàng. Duy chỉ có vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội có biến động giảm nhẹ ở cả 2 chiều.

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 3-5 đứng ở mức 2.307,3 USD/ounce, tăng 4 USD so với sáng cùng ngày.

Nhận định về xu hướng giá vàng, một số chuyên gia cho rằng, về ngắn hạn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa hạ lãi suất sẽ làm đồng USD tăng giá, qua đó, vàng ít nhiều cũng phải hứng chịu những áp lực nhất định. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng được dự báo sẽ gia tăng trong môi trường lạm phát cao và kinh tế tăng trưởng chậm. Hơn thế, nước Mỹ không thể tránh được kịch bản bước vào thời kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ bằng việc hạ lãi suất. Đồng USD suy yếu sẽ đẩy giá vàng đi lên.

- Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc xử lý tình trạng thao túng tổ chức tín dụng

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và an ninh tài chính, tiền tệ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 14 về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước để dự báo và điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá.

Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống tổ chức tín dụng.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng; đồng thời thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng.