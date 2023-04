Điểm tin kinh doanh 4/4: Giá vàng giảm mạnh

Theo đó, công ty mang về lợi nhuận sau thuế gần 212 tỷ đồng trong năm 2022, tăng gấp 3 lần so với kết quả năm 2021.

Tại thời điểm 31/12/2022, vốn chủ sở hữu của F88 đạt 853 tỷ đồng, tăng 76% so với thời điểm cuối năm trước. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu là 4,2; so với cùng kỳ 3,6. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu là 1,7; so với cùng kỳ 3,2. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 31,6%, so với cùng kỳ 11,1%.

Căn cứ theo các chỉ tiêu trên thì nợ phải trả của F88 tại thời điểm cuối năm 2022 khoảng 3.600 tỷ đồng. Nợ trái phiếu khoảng 1.450 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm 27%

Tháng 3, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 780 triệu USD, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, luỹ kế hết quý 1 năm nay, đã giảm 27%, với kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt khoảng 1,85 tỷ USD.

Cụ thể, giá trị xuất khẩu các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, trong đó xuất khẩu tôm giảm mạnh nhất với 39%; cá tra giảm 23%; cá ngừ giảm 33%, mực bạch tuộc giảm 8%.

Những nguyên nhân khiến xuất khẩu thủy sản giảm là do thị trường thế giới vẫn bị tác động nặng nề bởi lạm phát, kinh tế suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu thuỷ sản giảm, giá nhập khẩu cũng giảm theo.

Dự báo, xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần từ quý 2 sau khi diễn ra các chương trình hội chợ quốc tế tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thu hút thêm các bạn hàng đến với Việt Nam và có thêm cơ hội lớn sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn sau thời gian dài dịch Covid-19.