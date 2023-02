Điểm tin kinh doanh 4/2: USD trung tâm giảm phiên thứ hai liên tiếp

- Chỉ số sản xuất công nghiệp TP.HCM giảm hơn 21% trong tháng 1-2023

Theo Sở Công Thương TP.HCM, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) của tháng 1-2023 giảm 21,4% so với tháng 12-2022. Còn so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn TPHCM giảm 15%. Tuy nhiên, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ là sản xuất đồ uống; sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic; khai thác, xử lý và cung cấp nước.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 1-2023 của cả nước ước giảm 14,6% so với tháng trước và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước, ngành khai khoáng giảm 4,9%, ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,4%. Riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,7%.

- Xuất nhập khẩu hàng hóa sang khu vực châu Âu, châu Mỹ tăng trưởng 9,4%

Cụ thể, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và khu vực châu Âu, châu Mỹ chứng kiến mức tăng trưởng khoảng 9,4% so với năm 2021, đạt hơn 230 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu đạt 184 tỷ USD, tăng 12,3% và chiếm tỷ trọng gần 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022. Nhập khẩu đạt hơn 46 tỷ USD, giảm 1% và chiếm tỷ trọng 12,8% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam. Thặng dư thương mại với thị trường này đạt tới 138 tỷ USD, giúp cán cân thương mại của Việt Nam đạt mức thặng dư 12,4 tỷ USD.

Kết quả tích cực như trên đến từ sự tăng trưởng xuất khẩu tích cực ở những thị trường xuất khẩu trọng điểm như: Hoa Kỳ đạt 109,4 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2021; EU27 đạt 46,8 tỷ USD, tăng 16,7%; các nước CPTPP ở châu Mỹ đạt 13,1 tỷ USD, tăng 8,7%; Anh đạt gần 6,1 tỷ USD, tăng 5,2%.