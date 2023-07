Điểm tin kinh doanh 31/7: Những quan điểm trái chiều về vàng

Theo giải trình từ Eximbank, lãi thuần giảm do ngân hàng đã phải giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời, lãi suất huy động vốn tăng cao làm chi phí huy động vốn tăng lên.

Báo cáo tài chính quý 2/2023 tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) ghi nhận, hoạt động kinh doanh chính giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 1.094 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Trong quý 2/2023, lợi nhuận trước thuế tại Eximbank đạt gần 535 tỷ đồng, giảm đến 51% so với cùng kỳ năm 2022. Ghi nhận lãi giảm trở lại kể từ quý 3/2021.

Các khoản kinh doanh ngoài lãi khác cũng không khả quan khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 95%, còn hơn 4 tỷ đồng do điều kiện kinh doanh các giấy tờ có giá như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu tổ chức tài chính bất lợi.

Lãi thuần từ hoạt động khác giảm 73%, chỉ còn gần 74 tỷ đồng, chủ yếu do công tác xử lý thu hồi nợ thực hiện chậm, do tính thanh khoản và tình hình giao dịch trên thị trường bất động sản chậm hơn cùng kỳ.

Lãi từ hoạt động dịch vụ xấp xỉ cùng kỳ ở mức 124 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi từ kinh doanh ngoại hối là nguồn thu hiếm hoi tại Eximbank tăng trưởng trong quý 2/2023 khi tăng 55% so với cùng kỳ, đạt gần 185 tỷ đồng.

Khoản chi phí hoạt động giảm 4%, chỉ còn gần 769 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí cho nhân viên.

Do hầu hết các mảng kinh doanh đều đi lùi so với cùng kỳ, do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 42%, chỉ còn hơn 712 tỷ đồng. Quý 2/2023, Eximbank trích gần 178 tỷ đồng để dự phòng rủi ro, tăng 37%.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2023 tại ngân hàng này chỉ đạt gần 535 tỷ đồng, giảm đến 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Ghi nhận kỳ giảm trở lại kể từ quý 3/2021.

- 30% hộ gia đình thấy bị ảnh hưởng tiêu cực do giá hàng hóa tăng cao

Theo Tổng Cục thống kê, có 10/11 nhóm hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tăng giá trong tháng 7. Bình quân bảy tháng năm 2023 lạm phát cơ bản tăng 4,65% so với cùng kỳ

Thông tin từ Tổng Cục thống kê, khảo sát tình hình đời sống của hộ dân cư tháng 7 cho thấy ổn định so với tháng trước. Tỉ lệ hộ gia đình đánh giá có thu nhập trong tháng không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước là 94,5%, giảm nhẹ so với tháng trước.

Tỉ lệ hộ gia đình đánh giá có thu nhập giảm và không biết là 5,5%.

Những nguyên nhân chính khiến thu nhập giảm được các hộ gia đình đánh giá là có thành viên mất việc làm/tạm nghỉ việc, số chiếm nhiều nhất với gần 40%. Gần 24% hộ gia đình đánh giá do chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ tăng. 22,3% hộ gia đình cho biết do giá bán các sản phẩm từ sản xuất kinh doanh của hộ giảm.

Về tác động của các sự kiện tiêu cực đến đời sống trong bảy tháng năm 2023, có đến 30,4% hộ gia đình cho biết đang phải chịu những ảnh hưởng do giá cả hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

5,5% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với con người và 2% hộ gia đình chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh đối với vật nuôi, cây trồng.