Điểm tin kinh doanh 31/7: Giá heo bất ngờ quay đầu giảm, ngành mía đường cầu cứu khẩn

Tuy nhiên, về cuối năm thì giá heo hơi có thể tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt heo càng tăng, hơn nữa giá thức ăn chăn nuôi vẫn cao khiến chi phí chăn nuôi tăng.

Hai nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm, theo ông Đoán là do giá heo hơi Trung Quốc giảm, và Chính phủ yêu cầu bình ổn giá thịt heo.

Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng nhanh khiến một số tổ chức tín dụng (TCTD) phản ánh hết 'room' tín dụng. Đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: 'Việc một số ngân thương mại (NHTM) từ chối cho vay đối với khách hàng không hẳn do hết room mà còn có thể do phải đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoặc một số ngân hàng xếp hạng thấp không được tăng trưởng tín dụng cao'.

Theo NHNN, đến tháng 6/2022, tổng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực BĐS đạt trên 2,36 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với cuối năm 2021, chiếm 20,74% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống (cùng kỳ năm 2021 tăng 8,2%, chiếm 19,9%); trong đó tín dụng đối với BĐS kinh doanh tăng 8,19%, chiếm 33% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS; tín dụng BĐS phục vụ mục đích tự sử dụng tăng 17,2%, chiếm 67% dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS; nợ xấu lĩnh vực BĐS khoảng 36,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với 31/12/2021, tỷ lệ nợ xấu là 1,54% (năm 2021 là 1,67%).

- Đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, ngành mía đường cầu cứu khẩn

Đường nhập lậu hoành hành trở lại các tháng đầu năm 2022 đã bịt đầu ra cho đường trong nước, ngành mía đường lại đứng trước nguy cơ bị xóa sổ

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) vừa gửi văn bản cầu cứu về tình trạng đường nhập lậu hoành hành trở lại từ đầu năm 2022 đến nay khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Điều này khiến cho vụ sản xuất 2021-2022, chỉ có 25/41 nhà máy đường hoạt động, 16 nhà máy đã buộc phải đóng cửa. Trong 25 nhà máy còn hoạt động, 17 nhà máy bị thua lỗ (chiếm gần 70%). Điều này khiến cho khoảng 3.300 người lao động đã bị mất việc làm và khoảng 100.000 hộ nông dân trồng mía phải chuyển sang cây trồng khác.