Điểm tin kinh doanh 31/12: Các nước mua vàng nhiều nhất 55 năm: Hệ thống tiền tệ toàn cầu sắp có bước ngoặt lịch sử?

Phiên sáng 30/12 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng 0,30 USD/thùng, tương ứng 0,38% lên mức 78,79 USD/thùng; Dầu Brent giảm 1,07 USD/thùng, tương ứng 1,20% xuống mức 82,26 USD/thùng.

Kết thúc phiên 29/12, giá dầu thô WTI giảm 0,71% về 78,40 USD/thùng, còn giá dầu thô Brent giảm 0,63% về 83,46 USD/thùng.

Sức bán áp đảo thị trường dầu ngay từ khi mở cửa, và giá dầu còn giảm mạnh hơn trong phiên tối vì báo cáo tuần của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ cho thấy nguồn cung được cải thiện.

Cụ thể, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ (không bao gồm dự trữ dầu mỏ chiến lược) tăng 0,7 triệu thùng so với tuần trước lên mức 419 triệu thùng. Mặc dù mức dự trữ vẫn thấp hơn 6% so với mức trung bình 5 năm vào thời điểm này, nhưng so với mức giảm mạnh 5,9 triệu thùng của tuần kết thúc ngày 16/12, tin tức này vẫn gây sức ép rất lớn tới giá dầu.

Tồn kho xăng và nhiên liệu chưng cất lần lượt giảm 3,1 triệu thùng và tăng 0,3 triệu thùng vào tuần trước. Tổng sản phẩm được cung cấp, một thước đo phản ánh khối lượng tiêu thụ thực tế, tăng mạnh lên 22,8 triệu thùng, cao hơn mức trung bình của bốn tuần là 20,8 triệu thùng.