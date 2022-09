Điểm tin kinh doanh 30/9: Nhập khẩu ô tô tháng 9 bất ngờ tụt dốc

Còn đối với ngành in nói riêng, trong 3 năm gần đây đã đóng góp 1% GDP của cả nước, trung bình khoảng 2 tỉ USD. Nếu cộng cả khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), tổng doanh thu ngành in và bao bì Việt Nam đạt 4 tỷ USD. Riêng ngành in TP.HCM chiếm khoảng 60% tổng doanh thu cả nước.

Chưa kể hiện nay với sự phát triển của TMĐT, cùng các hiệp định thương mại tự do, ngành in ấn, bao bì sẽ có nhiều lợi thế trong đầu ra sản phẩm không chỉ ở trong mà còn ngoài nước.

- Giảm hàng loạt loại phí kinh doanh vận tải từ 1/10

Ngày 29/9, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 59/2022/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí, nhằm góp phần hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vận tải trước những khó khăn do Covid-19 cũng như biến động của giá nhiên liệu trong thời gian qua.

Thông tư này quy định giảm từ 20 - 50% một số loại phí hoạt động kinh doanh vận tải từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2022. Cụ thể, phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển hoạt động hàng hải nội địa chỉ nộp bằng 80% mức thu so với quy định áp dụng trước đó.