Điểm tin kinh doanh 30/8: 8 tháng đầu năm: lạm phát cơ bản tăng 1,6%, thấp hơn mức bình quân chung

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và bước sang năm học mới 2022 - 2023, học phí giáo dục tại một số địa phương tăng trở lại, nhưng do giá xăng dầu trong nước liên tục được điều chỉnh giảm từ tháng 7/2022 đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2022 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,9%. Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản (chỉ số giá tiêu dùng không bao gồm giá lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và mặt hàng do nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và giáo dục) tăng hơn 1,6%.

- Đồng USD chạm mức cao nhất trong 20 năm

Trong phiên giao dịch sáng ngày 29/8, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 20 năm qua so với rổ các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell báo hiệu sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Chỉ số USD đã tăng lên mức đỉnh mới trong 2 thập kỷ là 109,44 trong đầu phiên giao dịch này tại thị trường châu Á. Đồng bạc xanh mạnh lên đã đẩy các đồng tiền chủ chốt khác xuống mức thấp mới và gây áp lực lên các thị trường mới nổi.