Điểm tin kinh doanh 30/7: Giá vàng đối mặt với nguy cơ giảm mạnh

Bên cạnh đó, còn có 42.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2023 lên 131.900 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 834.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 2,4% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 7,5% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tuần này, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cũng đưa ra lệnh cấm bán một số loại gạo ra nước ngoài. New Delhi cho biết động thái này nhằm giúp “đảm bảo có đủ hàng hóa” và “làm dịu đà tăng giá ở thị trường nội địa”. Lệnh cấm làm dấy lên làn sóng mua tích trữ gạo Ấn Độ ở nhiều nơi trên thế giới, như Mỹ và Canada.

Chủ tịch Liên minh Ngũ cốc Nga Arkady Zlochevsky nói với TASS rằng những hạn chế xuất khẩu gạo mà Ấn Độ đưa ra không ảnh hưởng đến thị trường Nga.

Người Nga hàng năm tiêu thụ khoảng một triệu tấn gạo, theo TASS.

- FDI tăng trở lại, thu hút hơn 16 tỉ đô la trong bảy tháng

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 10,93 tỉ đô la Mỹ, chiếm hơn 67,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Baochinhphu.vn dẫn số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20-7-2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16,24 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,8 điểm phần trăm so với sáu tháng đầu năm nay.

Có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ đô la, tăng 38,6% so với cùng kỳ 2022.

Từ đầu năm đến nay, 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 27,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỉ đô la, giảm 42,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tuy giảm 10,6% so với cùng kỳ nhưng tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỉ đô la, tăng 60,7% so với cùng kỳ.

Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỉ đô la, chiếm hơn 67,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,61 tỉ đô la, chiếm hơn 9,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 49,8% so với cùng kỳ.

Các ngành tài chính ngân hàng, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 1,53 tỉ đô la, tăng 40,2% so với cùng kỳ.