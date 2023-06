Điểm tin kinh doanh 30/6: Giữ vàng liệu có bất an?

Giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước lần lượt là: 6,1%; 5,25%; 5,03%; 5,86%; 6,68%; 6,13%; 5,93%; 7,43%; 7,12%; 1,74%; 5,76%; 6,46%; 3,72%.

Các số liệu trên cho thấy, nền kinh tế vẫn chưa hết khó khăn.

- Giá điện tăng kéo CPI tháng 6 nhích lên

Theo Tổng cục Thống kê, giá điện sinh hoạt tăng 3,12% do nhu cầu sử dụng điện tăng và quyết định tăng 3% giá điện của EVN áp dụng từ ngày 4/5/2023, tác động làm CPI chung tăng 0,1 điểm phần trăm.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2023 sáng 29/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương nhận định giá thực phẩm tăng, giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân là những nguyên nhân chính làm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,27% so với tháng 5. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 2%.

Có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận chỉ số giá tăng, đóng góp vào mức tăng CPI 0,27% của tháng 6. Cụ thể, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,57%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,34%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,26%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,19%; Nhóm giao thông tăng 0,16%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,16%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%; nhóm giáo dục tăng 0,11%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,07%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%.

Chỉ riêng nhóm bưu chính viễn thông ghi nhận chỉ số giá giảm 0,23% do giá điện thoại cố định và di động giảm.

Quý II/2023, CPI tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI của Việt Nam tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,74%.