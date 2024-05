Điểm tin kinh doanh 30/5: Giá vàng: Vẫn còn tăng

Dù số mã giảm nhiều hơn nhưng số mã tăng trần (7%) lại chiếm áp đảo với 14 mã so với 2 mã giảm sàn là DTT và TTE. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu tăng trần có sự góp mặt của hàng loạt mã đang giao dịch dưới mệnh giá (10.000 đồng), như: TCD, EVG, BKG, BCG, DRH, SVD, HII.

Kết phiên hôm 29-5, VN Index giảm gần 9,1 điểm (tương đương 0,71%) xuống còn 1.272,6 điểm. Toàn sàn HoSE có 260 mã giảm so với 182 mã tăng và 61 mã đi ngang.

Ngày 29.5, Tổng cục Thống kê thông tin, trong tháng 5.2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, kết quả đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung năm tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 1,1 triệu lượt người, chiếm 14,2% và gấp 2,1 lần; bằng đường biển đạt 162,4 nghìn lượt người, chiếm 2,1% và gấp 3,2 lần.

- CPI 5 tháng tăng 4,03%, lạm phát tăng 2,78% so cùng kỳ

Tổng cục thống kê cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lạm phát cơ bản tăng 2,78%.

Theo Tổng cục thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng khiến CPI tăng theo như chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 8,7%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,87%; chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,6%. Ngược lại, nhóm bưu chính, viễn thông có chỉ số giá giảm 1,46% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 5, CPI tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá thịt heo, giá điện sinh hoạt tăng. Cả nước có 7 trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá so với tháng trước.

Về lạm phát, cũng theo số liệu Tổng cục thống kê, 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,78% so với cùng kỳ, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,03%). Riêng trong tháng 5, lạm phát cơ bản tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước.