Điểm tin kinh doanh 30/4: Từ đầu năm 2024 đến nay vàng tăng 20,75%, USD tăng 4,6%

- Từ đầu năm 2024 đến nay vàng tăng 20,75%, USD tăng 4,6%

Số liệu này được Tổng cục Thống kê công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25-4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước, tăng 17,01% so với tháng 12-2023, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,75%.

Đối với đồng USD, Tổng cục Thống kê cho biết, trên thế giới, giá đồng USD tăng do Fed chưa đưa ra thời gian cụ thể nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm lãi suất nên giá trị đồng USD tăng cao.

Tính đến ngày 25-4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 104,95 điểm, tăng 1,4% so với tháng trước. Trong nước, nhu cầu USD của các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu tăng, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.120 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 4 tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 3,03% so với tháng 12-2023, tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 4 tháng đầu năm tăng 4,6%.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ ở mức 83 - 85,2 triệu đồng/lượng. Giá USD tại Vietcombank đứng ở mức 25.088 - 25.458 đồng. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ở mức 25.540 - 25.640 đồng.

- Giá xăng dầu tăng khiến CPI bình quân 4 tháng tiến sát ngưỡng 4%

Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước, bình quân 4 tháng, CPI đã tăng tới 3,93% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát ngưỡng 4%.