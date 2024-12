Điểm tin Kinh doanh 30/12: Giá vàng: Vàng miếng SJC hồi phục, tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng

Nhiều ngân hàng cán đích lợi nhuận cả năm; Đạt 132,3 tỷ USD, xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2024 bật tăng mạnh trở lại - Giá vàng: Vàng miếng SJC hồi phục, tiến sát mốc 85 triệu đồng/lượng Giá vàng thế giới hôm 29/12 giảm giá trong bối cảnh thị trường trầm lắng vào những ngày cuối năm, giao dịch ở mức 2.620,3 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 84,7 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 84,5 triệu đồng/lượng, chỉ thấp hơn vàng miếng 200.000 đồng. Tuần trước, dù giá vàng thế giới biến động trong phạm vị hẹp, giá vàng trong nước vẫn ghi nhận 1 tuần hồi phục sau tuần “lao dốc” trước đó. Chốt tuần, giá vàng miếng SJC tiến sát 85 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng so Chủ Nhật tuần trước đó. Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ ngày 29/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 82,7-84,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn SJC 9999 chốt tuần mua vào 82,7 triệu đồng/lượng, bán ra 84,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 82,7 triệu đồng/lượng và bán ra 84,7 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ chốt tuần mua vào ở mức 83,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 84,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 13 giờ ngày 29/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 12,9 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 2.620,3 USD/ounce. Tuần trước, giá vàng thế giới chứng kiến những phiên giao dịch trầm lắng, giá biến động trong phạm vi hẹp với khối lượng giao dịch thấp trong tuần cuối cùng của năm 2024. Dù lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,64%, mức cao nhất trong vòng 7 tháng, giá vàng vẫn đứng vững và giao dịch trên mốc 2.600 USD/ounce. Dù đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, giới phân tích cho rằng giá vàng chỉ giảm trong ngắn hạn. Dù kết thúc năm ở vùng 2.600 USD/ounce, giá vàng cũng đã có một năm tuyệt vời khi tăng từ mốc 1.920 USD/ounce lên mốc đỉnh 2.790 USD/ounce (tăng khoảng 40%) trước khi biến động chững lại ở hiện tại. Các nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm, tính đến hiện tại đã lãi khoảng 30%. Tuần này, thị trường sẽ đóng cửa vào giữa tuần ngày 1/1. Các chuyên gia tập trung chào đón năm mới, quây quần bên người thân thay vì theo dõi thị trường tài chính. Theo một số ước tính, các chuyên gia dự đoán nhu cầu vàng của các ngân hàng Trung ương trên thế giới sẽ ở mức trên mức trung bình 5 năm là 500 tấn vào năm tới. Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures dự báo, giá vàng có thể vượt mức 3.000 USD/ounce vào năm tới khi nhu cầu của các ngân hàng Trung ương vẫn chưa dừng lại. Hamad Hussain, Trợ lý Kinh tế về Khí hậu và Hàng hóa tại Capital Economics, cho biết: “Đồng USD sẽ mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vào năm tới, những điều này thường là chỉ báo cho thấy giá vàng sẽ thấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng nhu cầu mạnh mẽ của Trung Quốc, cùng các động lực phi truyền thống khác sẽ khiến giá vàng đạt 2.750 USD/ounce vào cuối năm 2025”. Sáng 29/12, Chỉ số USD-Index ở mức 108 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,629%, mức cao nhất trong 7 tháng qua; chứng khoán Mỹ giảm điểm, các cổ phiếu công nghệ “lao dốc”, Nvidia dẫn đầu đà giảm; giá dầu thế giới tiếp tục tăng do lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ giảm, giao dịch ở mức 73,79 USD/thùng đối với dầu Brent và 70,6 USD/thùng với dầu WTI. - Nhiều ngân hàng cán đích lợi nhuận cả năm Một số ngân hàng bắt đầu công bố kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó không ít nhà băng cho biết đã cán đích lợi nhuận, thậm chí vượt chỉ tiêu cả năm. Sacombank cho biết, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng trong quý IV/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, vượt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Các chỉ tiêu sinh lời ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản) ước đạt 1,46%, ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu) ước đạt 20,23%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Sacombank ước đạt trên 29 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, huy động vốn và dư nợ tín dụng ước đạt lần lượt 649.000 tỷ đồng và 542.000 tỷ đồng, đều tăng 12% so với cùng kỳ. Đồng thời, Sacombank tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, xử lý được gần 10.000 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng, góp phần củng cố chất lượng tài sản. Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư HDBank 2024 mới đây, ông Phạm Văn Đẩu, Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, Ngân hàng tin tưởng sẽ vượt chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ đồng đã thông qua trước đó, dự kiến đạt trên 16.000 tỷ đồng. Trước đó, HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế 12.655 tỷ đồng, tăng 47% và thực hiện 79,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong 11 tháng đầu năm 2024, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 4.100 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm là 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ biên lãi ròng (NIM) ngày 30/11/2024 lên mức 3,68% so với mức 3,6% tại cuối quý II/2024. Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những thách thức của nền kinh tế, nhưng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của Nam A Bank được kiểm soát chặt chẽ với CAR đạt 11% - vượt xa mức quy định là 8%. Các chỉ số an toàn khác đảm bảo trong giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). TPBank cũng công bố kết quả kinh doanh 11 tháng năm 2024, với lợi nhuận trước thuế hơn 7.100 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cuối năm trước. Như vậy, tổng lợi nhuận của TPBank trong 11 tháng cao hơn lợi nhuận cả năm 2023 và dự kiến lợi nhuận cả năm 2024 tăng 34% so với năm 2023. - Đạt 132,3 tỷ USD, xuất khẩu phần cứng, điện tử năm 2024 bật tăng mạnh trở lại Nếu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử của Việt Nam đạt 113,324 tỷ USD, giảm tới 15,1% so với năm 2022 (133,615 tỷ USD), thì năm 2024 này doanh số xuất khẩu phần cứng, điện tử bật tăng mạnh trở lại, gần 16,8%... Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố, năm 2024, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 4.243.984 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023. Nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023. Đóng góp vào GDP của ngành thông tin và truyền thông ước đạt 989.016 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023. Tổng số lao động toàn ngành thông và truyền thông ước khoảng 1.542.994 lao động, tăng 2% so với năm 2023. Trong số trên, đóng góp doanh thu của lĩnh vực công nghiệp công nghệ số (công nghiệp ICT) ước đạt 3.878.296 tỷ đồng (tương đương gần 151,133,615 86 tỷ USD, tính theo tỷ giá 25.538,77), tăng 14,1%. Mục tiêu năm 2025, doanh thu ngành công nghiệp ICT là 4.320.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với (ước đạt) năm 2024. Trái ngược con số tăng trưởng doanh thu khá cao, lợi nhuận sau thuế ngành công nghiệp ICT năm 2024 lại đi ngang, tức không tăng trưởng so với năm 2023, khi đạt 278.075 tỷ đồng (bằng năm 2023). Điều này cho thấy, năm qua các doanh nghiệp ngành ICT đẩy mạnh đầu tư và lợi nhuận có thể đến trong tương lai, hoặc lợi nhuận trong năm qua của doanh nghiệp ICT đã chững lại và chưa có được nhiều động lực tăng trưởng mới. Dù vậy, trong bức tranh ngành công nghiệp ICT, điểm sáng là kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử sau một năm giảm mạnh (năm 2023 giảm 15,1% so với 2022 (133,615 tỷ USD), thì năm 2024 đã bật tăng mạnh trở lại khi ước đạt 132,341 tỷ USD, tăng 16,78% so với 2023 (113,324 tỷ USD). Mục tiêu trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử của Việt Nam đạt 160 tỷ USD, tương đương tăng tới 20,8% so với năm 2024. - Vì sao Chứng khoán Hải Phòng bị xử phạt hơn 647 triệu đồng? Do loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) đã bị UBCKNN xử phạt hành chính với tổng số tiền phạt là 647,5 triệu đồng. Ngày 25/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 1444/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco, UPCoM: HAC) có địa chỉ tại số 7, Lô 28A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Theo đó, Haseco bị UBCKNN phạt 187,5 triệu đồng do không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty. Cụ thể, Haseco đã chuyển tiền từ tài khoản thanh toán khác của Công ty sang tài khoản chuyên dụng và ngược lại với các bút toán cho vay, thu nợ ký quỹ, ứng trước, gửi tiết kiệm, thu phí. Haseco còn bị phạt thêm 275 triệu đồng đối với hành vi thực hiện dịch vụ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. Cụ thể, Chứng khoán Hải Phòng thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng khi chưa được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản. Tiếp đó Haseco bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn mức cho vay giao dịch ký quỹ. Cụ thể, tại một số thời điểm ngày 31/12/2022, 28/2/2023, 31/5/2023, 30/6/2023, Chứng khoán Hải Phòng thực hiện cho vay giao dịch ký quỹ đối với một số khách hàng vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của Công ty. Và cuối cùng, phạt thêm 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. - Samsung bị "thổi bay" 23% thị giá Tổng giá trị vốn hóa thị trường của các công ty con thuộc tập đoàn Samsung đã "bốc hơi" khoảng 23% trong năm 2024, do tình hình kinh doanh đi xuống. Các số liệu công bố ngày 29/12 cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường của các công ty con thuộc tập đoàn Samsung đã "bốc hơi" khoảng 23% trong năm 2024, do tình hình kinh doanh đi xuống. Theo hãng tin Yonhap, tính đến ngày 26/12, giá trị thị trường của các công ty con trong Samsung chỉ đạt 548.400 tỷ won (tương đương 371,5 tỷ USD), giảm mạnh so với mức 709.600 tỷ won trong cùng kỳ năm trước. Tập đoàn Samsung có 22 công ty con được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, trong đó có Samsung Electronics Co., Samsung Biologics Co., Samsung C&T Corp. và Samsung Life Insurance Co. Cổ phiếu của nhiều công ty đã giảm mạnh trong năm nay, như cổ phiếu của Samsung Electronics giảm 31,71%; cổ phiếu của Samsung SDI Co. và Hotel Shilla Co. lần lượt giảm 47,66% và 42,58%. Nhà nghiên cứu Kim Dong Won tại KB Securities Co. nhận định cổ phiếu của Samsung Electronics sẽ giao dịch ở mức hạn chế trong thời điểm này, do mặt hàng chíp nhớ bước vào chu kỳ đi xuống.