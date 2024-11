Điểm tin Kinh doanh 30/11: Giá vàng: Giá vàng lại bật tăng trở lại

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam thu 1.746 tỷ đồng trong 9 tháng; Tỷ giá giảm khi USD Index về mức thấp nhất 2 tuần - Giá vàng: Giá vàng lại bật tăng trở lại Theo ghi nhận vào lúc 13 giờ 30 hôm 29-11, giá vàng trên thị trường trong nước đồng loạt tăng từ 200.000 đồng/lượng tới 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra. Vàng SJC tại Hà Nội và Đà Nẵng: Mua vào 83,3 triệu đồng/lượng - bán ra 85,8 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng Phú Quý SJC: Mua vào 83,3 triệu đồng/lượng - bán ra 85,8 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh: Mua vào 83,3 triệu đồng/lượng - bán ra 85,8 triệu đồng/lượng (tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,3 triệu đồng/lượng mua vào - 85,8 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,68 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 300.000 đồng/lượng) – 84,78 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng). Vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh Hà Nội: Mua vào 83,6 triệu đồng/lượng - bán ra 84,7 triệu đồng/lượng (tăng 200.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra). Giá vàng tại Mỹ thứ Tư tăng đáng kể nhờ sức mua săn hàng giá rẻ sau đợt giảm mạnh đầu tuần. Đồng thời, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng hỗ trợ tâm lý lạc quan trên thị trường. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 25,50 USD, lên mức 2.646,80 USD/ounce. Bạc kỳ hạn tháng 12 cũng tăng nhẹ 0,025 USD, lên mức 30,43 USD/ounce. Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu trong đêm giao dịch trước có diễn biến trái chiều, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự đoán giảm nhẹ khi mở cửa phiên New York. Dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ vào thứ Năm có thể khiến hoạt động giao dịch trong tuần này trầm lắng hơn. Tuy nhiên, thị trường vẫn chú ý đến loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố trong ngày thứ Tư, bao gồm các báo cáo về GDP quý III, đơn đặt hàng lâu bền, thu nhập cá nhân và tỷ lệ thất nghiệp. - Quảng Ninh thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ninh thu hút được hơn 2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Trong đó có 29 dự án cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đạt 1.651,09 triệu USD và 20 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn đạt 217,41 triệu USD. Ngoài ra, tỉnh đã thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 28.310 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND ngày 21/10/2024 hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025. Năm 2024, Quảng Ninh chọn chủ đề công tác là "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh" và hướng tới mục tiêu thu hút khoảng 3 tỷ USD vốn FDI. Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh room tín dụng lần 2, nhà băng nào được cấp thêm? Ngân hàng | Thứ sáu, 29/11/2024 | 14:52 GMT+7 Tăng trưởng tín dụng được dự báo còn cải thiện trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu vốn tăng cao, trong khi nhiều ngân hàng đã gần "chạm trần" tín dụng vào cuối quý III. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước vừa nới thêm room lần thứ 2 trong năm nay cho một số ngân hàng thương mại. - Ngân hàng Nhà nước phân bổ lại room tín dụng cho các ngân hàng Việc bổ sung hạn mức này được Ngân hàng Nhà nước chủ động thực hiện, không yêu cầu các ngân hàng phải đề nghị. Cùng với việc tăng hạn mức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế, đồng thời kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro để hạn chế các nguy cơ bất ổn. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến khích các ngân hàng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tín dụng dễ dàng hơn. Đồng thời, duy trì ổn định lãi suất tiền gửi, tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay; đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Từ đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng với mức tăng khoảng 15%. Đến ngày 28/8, những ngân hàng đã cho vay trên 80% chỉ tiêu tín dụng được cấp từ đầu năm đã được Ngân hàng Nhà nước cấp thêm hạn mức, theo nguyên tắc: Dư nợ tín dụng tăng thêm so với chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước đã thông báo trước đó = Dư nợ tín dụng ngày 31/12/2023 x Điểm xếp hạng năm 2023 x 0,5%. Thời điểm đó, theo công thức tính room tín dụng, chuyên gia Chứng khoán VPBanks cho biết các ngân hàng như ACB, HDBank, LPBank, Techcombank sẽ được tăng room tín dụng lên mức 18 - 18,7%. Mới đây, báo cáo tài chính quý III/2024 của các ngân hàng cho thấy tăng trưởng tín dụng có sự phân hoá. Tăng trưởng mạnh nhất thuộc về Techcombank (19,68%), HDBank (16,54%), NCB (16,33%), LPBank (16,10%), Nam A Bank (15,8%), MSB (15,29%). ACB (14%). Cũng nằm trong nhóm tăng trưởng trên 14% so với cuối năm 2023 còn có MB (14,98%), Kienlongbank (14,47%) và TPBank (14,35%). Do vậy, những ngân hàng trên nhiều khả năng sẽ thuộc nhóm được nới room tín dụng lần thứ 2 này. - Nestlé Việt Nam đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp tiến vào kỷ nguyên xanh Nestlé Việt Nam phối hợp với VBCSD, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tổ chức buổi chia sẻ về chủ đề “Cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ các-bon tại Việt Nam và Lộ trình hướng đến mục tiêu Net Zero 2050”. Tại sự kiện, các doanh nghiệp được cập nhật thông tin tóm tắt về những kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2024, Hội nghị COP29, và những chính sách mới nhất của Việt Nam nhằm định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện các chương trình hành động phù hợp góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Hoạt đồng này là một phần của Lễ trao giải Chương trình Đánh giá và Xếp hạng các Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI-100), sự kiện thường niên nhằm tôn vinh Top 100 doanh nghiệp bền vững. Từ đầu năm 2024, Nestlé Việt Nam đã phối hợp với các đối tác tổ chức nhiều chương trình tập huấn và chia sẻ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nằm trong chuỗi cung ứng của công ty, nhằm kiểm đếm, đo lường và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Các hoạt động này thể hiện cam kết của Nestlé trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực hành phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn mình ra các thị trường thế giới. Tại Lễ công bố CSI 2024, Nestlé giới thiệu các sáng kiến phát triển bền vững như chuyển dịch sang nông nghiệp bền vững, nông nghiệp tái sinh, và kinh tế tuần hoàn trong sản xuất nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong toàn chuỗi cung ứng. - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam thu 1.746 tỷ đồng trong 9 tháng Doanh thu 9 tháng đầu năm của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đạt hơn 1.746 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và hoàn thành 62% mục tiêu đề ra. Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm hơn 1.746 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Hai công ty con của VNX là Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lần lượt đóng góp 1.322 tỷ đồng và 393 tỷ đồng, tương ứng tăng 32% và 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính trong giai đoạn này đạt 29 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.719 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Với kế hoạch năm 2024 đạt tổng doanh thu khoảng 2.797 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.423 tỷ đồng, VNX đã hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và vượt 21% mục tiêu lợi nhuận sau 3 quý đầu năm. - Tỷ giá giảm khi USD Index về mức thấp nhất 2 tuần Trong 2 phiên 28,29/11, tỷ giá trung tâm giảm 44 đồng. Giá USD bán ra tại các ngân hàng thương mại giảm tương ứng và vẫn neo ở mức trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do đi ngang… Ngày 29/11, tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm mạnh 20 đồng so với phiên liền trước, được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24/251 VND/USD. Với biên độ +/-5% theo quy định hiện hành, tỷ giá trần ở mức 25.463 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.038 VND/USD. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.130 – 25.463 VND/USD mua vào, bán ra. Chiều mua giảm 15 đồng và chiều bán giảm 21 đồng so với chốt phiên 28/11. Giá bán USD Vietcombank ở mức sát trần so với quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tại BIDV niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.160 – 25.463 VND/USD, mua vào giảm 15 đồng, bán ra giảm 21 đồng so với cuối ngày hôm qua. Techcombank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.147 – 25.463 VND/USD, giảm 30 đồng giá mua và 21 đồng giá bán so với chốt phiên 28/11. VietinBank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.160 – 25.463 VND/USD, ngang giá chiều mua, giảm 21 đồng chiều bán so với đóng cửa phiên trước. Eximbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.110 – 25.463 VND/USD, giá mua và bán giảm lần lượt 40 đồng và 21 đồng so với cuối ngày 28/11. Maritimebank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 25.146 – 25.463 VND/USD, tăng 2 đồng chiều mua, giảm 21 đồng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Tỷ giá USD trên thị trường tự do đi ngang cả hai chiều mua – bán so với phiên trước, giao dịch hiện đứng tại 25.690 – 25.790 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 106 điểm, mức thấp nhất trong 2 tuần qua.