Điểm tin kinh doanh 30/10: Vàng miếng mất mốc 53 triệu

Tổng cục Thống kê cho biết, cũng trong tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,63 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,3 tỷ USD.

- Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 2,35 triệu lượt người

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/10: Tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Riêng trong tháng 10/2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước.