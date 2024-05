Điểm tin kinh doanh 3/5: Giá vàng: Bật tăng

Giá ca cao đã giảm 25% so với mức đỉnh điểm 11.722 USD/tấn tại New York (Mỹ) và 9.285 bảng Anh/ tấn tại London (Anh) hôm 19-4 do những lo ngại về nguồn cung xuất phát từ tình hình thời tiết xấu tại 2 quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới là Ghana và Côte d'Ivoire.

Theo nhà phân tích Ole Hansen của Ngân hàng Saxo, những biến động mạnh và sự bất ổn về giá cả trong những tháng gần đây đã khiến cho ngày càng nhiều nhà buôn bán cacao từ bỏ thị trường này vì thị trường quá khó giao dịch và quá đắt đỏ để duy trì vị thế trên thị trường, từ đó gây ra vấn đề về thanh khoản.

Việc giá cacao tăng đột ngột gần đây đã gây ra những lo ngại về phản ứng dây chuyền đối với giá bán lẻ của sôcôla vào thời điểm mà các nền kinh tế lớn trên thế giới đang phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao.

- Ô tô nhập khẩu quay đầu lao dốc

Sau cú tăng tốc tháng trước, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 4/2024 lại quay đầu sụt giảm đáng kể cả về số lượng lẫn giá trị.

Báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê cho biết, ước tính chỉ có khoảng 12.500 ô tô nguyên chiếc (CBU) được nhập khẩu về nước trong tháng 4/2024, tương ứng là mức giá trị kim ngạch khoảng 244 triệu USD.

Đây mới chỉ là ước tính của cơ quan thống kê dựa trên những dữ liệu chưa đầy đủ. Tuy nhiên, nếu tạm coi đây là số liệu sát với thực hiện thì kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU vừa có pha quay đầu lao dốc đầy bất ngờ.

Theo báo cáo đầy đủ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU tháng 3/2024 đạt đến 15.860 chiếc và trên 330 triệu USD. Như vậy, kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU tháng 4 ước tính sụt giảm đến 21,2% về lượng và giảm 26,1% về giá trị so với tháng liền trước.

Đáng chú ý là trước đó, kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU tháng 3 đã tăng trưởng rất mạnh mẽ. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu ô tô CBU tháng 3/2024 đã tăng đến 64,3% về lượng và tăng 62,5% về giá trị so với tháng 2.

Pha quay đầu lao dốc của kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 4 cho thấy những tín hiệu chưa thật sự ổn định của thị trường ô tô trong nước. Đồng thời, điều này cũng thể hiện cú bứt tốc bất ngờ tháng 3 chỉ mang tính chất "hiện tượng".