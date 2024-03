Điểm tin kinh doanh 3/3: Giá vàng lao dốc từ mức đỉnh lịch sử 81 triệu đồng/lượng

Giá trị trái phiếu chậm trả phát sinh mới đã giảm đáng kể xuống dưới 5 nghìn tỉ đồng mỗi tháng trong Quý 4/2023. Tính đến tháng 12/2023, nhóm ngành có tỉ lệ chậm trả cao nhất vẫn là Bất động sản, Xây dựng và Năng lượng do thị trường bất động sản suy giảm và các dự án năng lượng tái tạo chậm trễ trong việc đưa vào vận hành thương mại. Tuy nhiên tỉ lệ chậm trả đã bắt đầu giảm nhẹ so với mức đỉnh tháng 10/2023, theo Vis Ratings.

Giá trị trái phiếu có rủi ro cao sẽ chậm trả gốc/lãi trong năm 2024 là 40 nghìn tỉ đồng chiếm 19% lượng trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, con số này thấp hơn đáng kể so với 147 nghìn tỉ đồng trái phiếu chậm trả gốc/lãi phát sinh trong năm 2023.

- TV360 bắt tay Globus Access phát triển TV360 tại thị trường quốc tế

Vừa qua, tại Hội nghị Di động thế giới MWC 2024, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Globus Access - Công ty Công nghệ có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ/thiết bị cho các mạng viễn thông, đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển TV360 ở thị trường quốc tế.

Theo thoả thuận, Viettel và Globus Access sẽ cùng nhau thúc đẩy sự phát triển và mở rộng sự hiện diện của TV360 trên phạm vi toàn cầu, đưa giải pháp truyền hình của TV360 tiếp cận tới mạng viễn thông trên thế giới, mang lại lợi ích cho khách hàng và chính phủ các nước triển khai bằng việc thúc đẩy chuyển đổi số - xã hội số, phổ cập dịch vụ truyền hình của Viettel đến với khách hàng tiềm năng.

Globus Access là đơn vị có thế mạnh về cung cấp giải pháp công nghệ/dịch vụ/thiết bị cho các mạng viễn thông, với sự quan tâm đặc biệt tới các nền tảng truyền hình giải trí trên công nghệ 5G/6G. Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và tài chính, Globus Access sẽ đưa TV360 tiếp cận các thị trường mà Globus Access đang có hợp tác kinh doanh tại Đông Nam Á (Philippines), Caribe, Trung Đông và Châu Phi.

Sự kết hợp giữa Viettel Telecom và Globus Access là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và mở rộng thị trường truyền hình thế hệ mới, cùng khát vọng và triết lý “Công nghệ từ trái tim”, TV360 mong muốn sự hợp tác này giúp cho việc đưa dịch vụ truyền hình số hiện đại đến nhiều người dùng nhanh và mạnh hơn nữa.

- Giá gạo Ấn Độ vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn chế

Giá gạo Ấn Độ vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn chế, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã giảm tuần thứ hai liên tiếp do nguồn cung mới được bổ sung từ vụ thụ hoạch đang diễn ra.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới - được chào bán ở mức kỷ lục 546 - 554 USD/tấn trong tuần này, không thay đổi so với tuần trước.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào giá ở mức 600 USD/tấn, giảm so với mức 625 - 630 USD/tấn một tuần trước. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá giảm là do dự đoán nguồn cung sẽ tăng trong những tuần tới do vụ thu hoạch đang diễn ra. Tuy vậy, thương nhân này cho rằng giá gạo sẽ không giảm thêm nữa do nhu cầu vẫn mạnh, trong đó Indonesia cho biết sẽ tăng cường thu mua trong năm nay.

Trong khi đó, tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn tăng trong tuần này do năng suất và dự trữ tốt. Chính phủ Bangladesh tiếp tục bán ngũ cốc thiết yếu với mức giá trợ cấp để hỗ trợ những người nghèo ứng phó với lạm phát cao.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan vẫn ở mức 615 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Một thương nhân ở Bangkok cho biết giá vẫn ở mức cao do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới chỉ vừa bắt đầu được đưa ra thị trường.