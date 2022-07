Điểm tin kinh doanh 29/7: Nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam tăng 11% so với cùng kỳ

Theo Vụ Thanh toán (NHNN), trong 6 tháng đầu năm 2022, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 77,2% về số lượng và 29,8% về giá trị; qua Internet tăng tương ứng 63,2% và 32,3%; qua điện thoại di động tăng tương ứng 98,3 và 84,3%; qua QR code tăng 86% và 127% (so với cùng kỳ năm 2021).

- Dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam vượt 10% trong quý 3

Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trường GDP của Việt Nam sẽ đạt 10,8% trong quý 3 và 3,9% trong quý 4, qua đó đưa tăng trưởng GDP cả năm 2022 đạt 6,7%.

Chuyên gia của VinaCapital cho rằng lạm phát của Việt Nam có thể đạt mức 4,5% vào cuối năm 2022 nếu giá dầu tăng từ 120 lên 130 đô la Mỹ một thùng, còn giá gạo và thịt lợn được giữ nguyên. Với trường hợp giá dầu tăng lên mức 130 đô la Mỹ một thùng, giá gạo và thịt lợn tăng 10% thì lạm phát có thể đạt mức 5,5%.

Cũng theo VinaCapital, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể chịu một số ảnh hưởng do tăng trưởng GDP của Mỹ chậm lại. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ đã chậm lại khoảng 50% so với cùng kì trong 6 tháng đầu năm 2021, xuống còn khoảng 23% so với cùng kì trong 6 tháng đầu năm 2022.

