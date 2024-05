Điểm tin kinh doanh 29/5: Giá vàng: tiếp tục tăng mạnh

- Giá vàng: tiếp tục tăng mạnh

Giá vàng hôm 28-5 trong nước đồng loạt tăng mạnh đối với tất cả các thương hiệu. Mức tăng cao nhất là 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra, giao dịch gần 91 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng SJC tại Hà Nội và vàng SJC tại Đà Nẵng: 88,5 triệu đồng/lượng mua vào, 90,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so giá hôm 27/5 ở cả 2 chiều).

Vàng SJC Phú Quý: 88,4 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 700.000 đồng/lượng so giá hôm qua), 90 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so giá hôm 27/5).

Vàng DOJI tại Hà Nội và DOJI tại TP Hồ Chí Minh: 88,9 triệu đồng/lượng mua vào, 90 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 700.000 đồng/lượng so giá hôm 27/5 ở cả 2 chiều).

VietinBank Gold: 88,5 triệu đồng/lượng mua vào, 90,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so giá hôm 27/5 ở cả 2 chiều).

Giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 88,45 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 550.000 đồng/lượng so với giá hôm 27/5), 90 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua). Vàng nhẫn tròn trơn được doanh nghiệp giao dịch ở mức 75,52 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 240.000 đồng/lượng so giá hôm 27/5), 76,92 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 190.000 đồng/lượng so với giá hôm 27/5).

Vàng nhẫn PNJ tại TP Hồ Chí Minh và vàng PNJ tại Hà Nội: 75 triệu đồng/lượng mua vào, 76,6 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 200.000 đồng/lượng so với giá hôm 27/5 ở cả 2 chiều).

Giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chiều 28-5 đứng ở mức 2.342,7 USD/ounce, giảm 8 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng. Giá vàng tương lai đứng ở mức 2.343,7 USD/ounce, giảm 8,8 USD/ounce so với phiên giao dịch buổi sáng. Như vậy, so với phiên giao dịch sáng cùng ngày, vàng thế giới giảm nhẹ.